Manzano reconoce un "problema técnico" y asegura que la subida salarial de 2025 a los empleados públicos extremeños llegará "a más tardar" en enero

La portavoz del Ejecutivo y consejera en funciones de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha insistido esta mañana que "a más tardar en enero" los empleados públicos de Extremadura notarán la subida salarial del 4% en total, no solo el 2,5% pendiente con carácter retroactivo de todo 2025, sino también el 1,5% de subida de 2026.

Así lo ha asegurado tras ser preguntada por la llegada del dinero correspondiente a este 2025, que aún no se ha ingresado en las cuentas de los empleados públicos. Antes esto, Manzano ha reconocido que el problema para abonar el incremento de este año en este mes de diciembre es "técnico". Ha señalado que el programa informático no permite generar dos nóminas en una misma mensualidad, puesto que ya se habría abonado el 17 de diciembre la correspondiente al salario del mes.

Aun así, la portavoz ha señalado que desde la Junta están trabajando desde entonces para poder realizar ese segundo pago con la subida de 2025 en este mes de diciembre, aunque por ahora no ha sido posible. "A más tardar se va a pagar en enero, no solo el 2,5% con efectos retroactivos del 1 de enero de 2025, sino también el 1,5% de 2026", ha insistido.

Aprobada hace una semana por el Consejo de Gobierno

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno aprobó la pasada semana al incremento salarial del 2,5% de 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y del 1,5% para 2026, para los empleados públicos de la Junta de Extremadura, un 4% en total, lo que tendrá un impacto global de 110,5 millones de euros en las arcas autonómicas: 68,5 millones de la subida de 2025 y otros 42 millones de toda la anualidad de 2026.