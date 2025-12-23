De la constitución de la Asamblea a la investidura: Los plazos para formar el nuevo gobierno de Extremadura

¿Y ahora qué? El resultado del 21D arroja una clara victoria del PP en las urnas, pero en un escenario abierto y de nuevo condicionado por la aritmética parlamentaria. Con 29 diputados en la Asamblea de Extremadura, la formación del nuevo gobierno dependerá ahora de la capacidad de María Guardiola para articular una mayoría suficiente.

La presidenta en funciones ya anunció en la noche electoral que iniciará una ronda de contactos con todos los partidos para encauzar la investidura y, a partir de ahí, el calendario institucional marca con precisión los tiempos y el margen de actuación.

Constitución de la Asamblea

La primera fecha clave ya está fijada: el 20 de enero, plazo límite para la constitución de la nueva Asamblea. La convocatoria de la sesión constitutiva corresponde a la presidenta de la Junta en funciones, en este caso María Guardiola, y debe realizarse dentro de los quince días siguientes a la celebración de los comicios, esto es antes del 5 de enero.

La Cámara autonómica, integrada por los 65 nuevos diputados, debe quedar formalmente constituida antes de que se cumpla un mes desde la jornada electoral, lo que sitúa el 20 de enero como fecha tope que marca el Reglamento.

Las imágenes del pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves / Javier Cintas

La Mesa de la Asamblea

En esa sesión inaugural, el hemiciclo elegirá en primer lugar a la Presidencia de la Asamblea y, a continuación, al resto de los miembros de la Mesa. Cada grupo parlamentario puede presentar un candidato. Si en la primera votación ninguno logra la mayoría cualificada exigida, se celebrará una segunda, en la que resultará elegido quien obtenga más votos. En caso de empate, se repetirá la votación y, si persiste, se considerará proclamado el candidato de la lista más votada en las elecciones.

La elección de la Mesa de la Asamblea no es un trámite menor. Su composición suele formar parte del acuerdo político que hace posible la investidura del presidente de la Junta y queda directamente condicionada por el desarrollo de las negociaciones entre los partidos. El reparto de estos puestos anticipa en muchos casos el equilibrio de fuerzas que sostendrá al futuro Ejecutivo y actúa como primer termómetro de los pactos que se estén fraguando.

El precedente de la pasada legislatura es ilustrativo. Vox aspiraba a formar parte de la Mesa como parte del acuerdo con el PP, pero cuando la Asamblea se constituyó aún no se había cerrado el pacto de gobierno. Esa falta de entendimiento previo permitió que la Presidencia de la Cámara recayera en el PSOE, dejando a Vox fuera del órgano rector del Parlamento.

Vista de la Mesa de la Asamblea de Extremadura durante la celebración de un pleno. / Asamblea de Extremadura

Investidura en febrero

Una vez constituida la Asamblea, se abrirá la siguiente etapa del calendario. En el plazo máximo de 15 días, y tras consultar a los grupos parlamentarios, el nuevo presidente de la Cámara deberá proponer un candidato a la Presidencia de la Junta, que tiene que contar con el respaldo de al menos una cuarta parte de los diputados. En los 15 días posteriores se celebrará el debate de investidura, con toda probabilidad ya en febrero.

Para ser proclamado presidente, el candidato necesitará mayoría absoluta en la primera votación. Si no la obtiene, se celebrará una segunda 48 horas después, en la que bastará la mayoría simple. El procedimiento puede repetirse, con los mismos o con distintos candidatos, tantas veces como lo considere oportuno la Presidencia de la Asamblea.

Nuevas elecciones

No obstante, la ley fija un límite: si en el plazo de dos meses desde la primera votación ningún aspirante resulta elegido, la Cámara quedará disuelta y se convocarán automáticamente nuevas elecciones.

Teniendo en cuenta que los comicios se han celebrado el 21 de diciembre y que, como muy tarde, la Asamblea se constituirá el 20 de enero, el acuerdo para conformar el nuevo gobierno deberá cerrarse antes del 20 de abril, fecha en la que expira el plazo máximo para evitar nuevas elecciones.