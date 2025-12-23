El Sexpe pondrá en marcha una plataforma para conectar a demandantes de empleo y a empresas a través de IA

La Junta de Extremadura va a implementar en el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) "un servicio innovador" para mejorar los procesos de selección y facilitar el acceso al empleo mediante una plataforma con IA que conectará a los demandantes de empleo con las empresas. Es uno de los acuerdos aprobados este martes por el Consejo de Gobierno celebrado en Mérida.

Según ha explicado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, se trata de una herramienta a la que se podrá acceder a través de la web y la app del Sexpe y a la que se destinarán más de 4,5 millones de euros. "Nos va a permitir analizar la información de cada demandante de empleo para sugerirle ofertas personalizadas y las empresas podrán lanzar una oferta y recibir de manera casi inmediata una propuesta de candidatos ajustada a sus necesidades", ha señalado Manzano tras la celebración del Consejo en rueda de prensa. El objetivo final, ha añadido, es "simplificar esa intermedicación laboral tan necesaria y fomentar la insercción laboral".

En concreto, el Ejecutivo regional ha autorizado la contratación de servicios para el desarrollo e implantación de una plataforma de perfilado y analítica avanzada en el Sexpe, según recoge la reseña del Consejo de Gobierno. Esta plataforma permitirá conectar de forma inteligente a demandantes de empleo y a empresas, "al tiempo que proporcione a la Administración información estratégica para mejorar la planificación y efectividad de sus políticas".

La administración añade que la solución funcionará como un sistema de orientación continua, acompañando a cada ciudadano desde su situación actual hasta sus objetivos profesionales, además de optimizar la intermediación laboral y reforzar la toma de decisiones basadas en evidencias.

Cobertura de responsabilidad civil para el SES

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la Junta también ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud para contratar la póliza que dé cobertura a la responsabilidad civil directa derivada de toda la actividad de la administración sanitaria y subsidiaria del SES, dirimida en procedimientos penales, así como a la defensa y reclamación de daños por el personal del SES cuando sea víctima de agresiones relacionadas con su actividad profesional, por importe de 650.000 euros.

"Los aseguramientos proporcionan seguridad contra el riesgo y cumplen una función económica por cuanto eliminan la incertidumbre económica sobre el futuro, ya que al tratarse el riesgo de un acontecimiento incierto en cuanto al hecho mismo o en cuanto al momento de su realización o respecto a la cuantía del efecto, evitan un perjuicio económico contingente, mediante un gravamen económico real y soportable", añade el Ejecutivo regional.

Añade que la cobertura de riesgos mediante pólizas de seguro es práctica habitual como una forma de asegurar las consecuencias económicas negativas (directas, solidarias o subsidiarias) que emanan de los perjuicios causados a terceros por la actuación profesional del personal al servicio de la Administración, y que derivan del deber del pago de las indemnizaciones hacia un tercero, la compañía aseguradora, para paliar en lo posible las repercusiones negativas sobre el presupuesto.