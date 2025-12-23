Victorias pírricas y un gran derrotado

Dos notas antes de comenzar el análisis; la primera es de tipo contextual: Occidente en general y Europa en particular, están girando a la derecha y Extremadura no es una excepción. La segunda, es metodológica: en 2022, con poco más de un 43% de votos, el PP de Juanma Moreno obtuvo una cómoda mayoría absoluta en el parlamento de Andalucía. Con un porcentaje de votos similar, el PP de María Guardiola se ha quedado lejos de conseguir una mayoría suficiente para gobernar en solitario en Extremadura. La primera lectura global es que el contexto es relevante y que los sistemas electorales importan y no son neutros a la hora de traducir las preferencias ciudadanas en escaños en los parlamentos.

A la hora de analizar los resultados, hay que empezar por el gran derrotado de la noche electoral: un Partido Socialista que obtiene un resultado impensable en la región hace pocos años; tan impensable que ahora mismo está más cerca de Vox, la tercera fuerza política, que del Partido Popular. La formación socialista, que llegaba fracturada a las elecciones, bajo el discutido liderazgo del dimitido Miguel Ángel Gallardo, sufre una caída de más de catorce puntos en relación a las elecciones de 2023. Los resultados son desastrosos en las grandes ciudades -en Badajoz, la ciudad más grande de la región cae al tercer puesto, en Mérida pierde más de veinte puntos…- pero también en las ciudades pequeñas y medianas que eran uno de sus graneros electorales. Mal resultado en lugares como Almendralejo y en feudos clásicos del partido como Villafranca de los Barros o Miajadas. Mención especial merece la comarca del Campo Arañuelo, que ha centrado una parte de la campaña electoral ante la incertidumbre del futuro de la zona por el cierre de la central nuclear de Almaraz. El partido de Pedro Sánchez se desploma en toda la comarca, con especial intensidad en Navalmoral de la Mata, una localidad en la que ejerció el gobierno local hasta hace dos años.

Los otros tres partidos que han obtenido escaños en la asamblea extremeña tienen motivos para sonreír solo a medias, y recuerdan a aquel general griego Pirro de Epiro que, harto de ganar batallas en las que no dejaba de perder gente, dio nombre a esas victorias -pírricas- que acaban siendo insuficientes. En el caso del Partido Popular, el resultado es objetivamente bueno: gana más de cuatro puntos y uno o dos diputados -a ver qué dice el voto CERA- y consigue, por, fin penetrar en el ecosistema de los pequeños municipios extremeños. Los de Guardiola se alzan con el primer puesto en más de un centenar de pequeños municipios donde antes ganaba el PSOE y tienen un crecimiento notable en varias localidades de la provincia de Cáceres. Pero, sobre todo, consigue sumar más votos, y más escaños, que las dos formaciones ubicadas a su izquierda. Esto hace que, a diferencia de lo que ocurrió hace dos años, ahora no necesite el apoyo de Vox y le baste con su abstención, tanto para ser investida como para poder sacar adelante normas en el antiguo hospital de San Juan de Dios, sede de la Asamblea de Extremadura. Aun así, cuando las expectativas eran rozar con los dedos la mayoría absoluta, la decepción entre las filas populares es evidente.

Aupados sobre el voto joven – «los chavales están cambiando», cantaban en verano las Sanguijuelas del Guadiana- Vox obtiene un magnífico resultado pero que, en realidad, puede acabar siendo también pírrico. Y es que su capacidad de presión sobre el PP es menor que en la anterior legislatura, en tanto que ya no necesita de su voto favorable para sacar adelante sus políticas

A su derecha, los de Santiago Abascal, candidato de facto en estas elecciones, obtienen un resultado espectacular, incrementando más de ocho puntos sus votos y doblando con holgura sus diputados. La formación de la calle Bambú entra con fuerza en los municipios pequeños y da un golpe en la mesa de algunas de las ciudades medianas de la región, como Trujillo, Don Benito o Coria. Mención aparte merece que sea la primera fuerza política en al menos siete pequeños municipios cacereños, todos ellos en el noroeste de la provincia cacereña, como Talayuela, el municipio con mayor número de inmigrantes en la región. Aupados sobre el voto joven – «los chavales están cambiando», cantaban en verano las Sanguijuelas del Guadiana- obtienen un magnífico resultado pero que, en realidad, puede acabar siendo también pírrico. Y es que su capacidad de presión sobre el PP es menor que en la anterior legislatura, en tanto que ya no necesita de su voto favorable para sacar adelante sus políticas, ahora a los de Guardiola les vale con su abstención, y en Génova son conscientes de muchos de sus votantes no entenderían que Vox sumara sus votos a las fuerzas de izquierda para impedir gobernar a los populares.

Si en plena debacle socialista la izquierda más pura, la alternativa, la de verdad, apenas es capaz de robarle votos al PSOE y a la abstención, hay algo que en la Corte –de los Milagros– de Galapagar no están terminando de entender

Finalmente, es también agridulce el resultado de la candidatura de la izquierda extrema, auspiciada por Podemos. Pese a incrementar de manera notable su porcentaje de votos y casi doblar sus escaños, su presencia sigue siendo testimonial y no tiene ninguna capacidad para influir en las políticas del gobierno de la región. Otro buen resultado lleno de matices y más pírrico de lo que pueda parecer. Si en plena debacle socialista la izquierda más pura, la alternativa, la de verdad, apenas es capaz de robarle votos al PSOE y a la abstención, hay algo que en la Corte –de los Milagros– de Galapagar no están terminando de entender.

Comenzábamos el artículo recordando que, si el sistema electoral no ayuda, con un 43% te puedes quedar lejos de la mayoría absoluta. Pues bien, el sistema aragonés, de pocas circunscripciones, pero en las que se eligen muchos escaños, está más cerca del extremeño que del andaluz, así que Jorge Azcón debería tomar nota de lo que ha ocurrido en Extremadura. Por cierto, y ya como coda: las encuestas acertaron de nuevo. Las de verdad, digo. Las que quieren transformar la realidad volvieron a sobreestimar al PSOE e infravalorar al PP. Pero esto, a estas alturas, ya no es noticia.