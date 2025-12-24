El Gobierno se opone a una abstención del PSOE extremeño para investir a Guardiola

A primera hora de este martes, la dirección federal del PSOE dejaba en manos de su militancia en Extremadura la decisión de abstenerse ante una eventual investidura de la candidata del PP, María Guardiola, sin mayoría suficiente para gobernar (ser ha quedado a cuatro escaños de la mayoría absoluta tras las elecciones). Así lo afirmaba la portavoz de la Ejecutiva de Ferraz, Montse Mínguez, en una entrevista en TVE. Sin embargo, antes de mediodía, fuentes gubernamentales ya habían cerrado la posibilidad de una abstención que diera alas a Guardiola, liberándola de la soga de Vox, al entender que permitir el gobierno del PP es permitir entrar a Vox.

La opción de la abstención, lanzada en la ejecutiva regional de lunes por el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ya había levantado algunas ampollas. El líder socialista en la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, se opuso de forma vehemente: «Se me revuelve todo escuchando este tipo de comentarios». En cualquier caso, desde Moncloa se mostraron ayer en contra y recalcaron que la responsabilidad de dejar fuera a Vox recae en el PP por haber adelantado los comicios que les han dejado más atados a los de Abascal (doblaron su resultado y se dispararon hasta los once escaños), según fuentes recogidas por Europa Press.

El "responsable" es el PP

La propia portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se refirió a este asunto en su estreno tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Interrogada por la posibilidad de que el PSOE facilite la investidura de Guardiola, recalcó que es «la militancia» del PSOE quien «tiene la voz en todas estas cuestiones», y por tanto la que deberá decidir sobre una hipotética abstención. No obstante, dejó claro que el «responsable» es el Partido Popular e hizo un llamamiento a Guardiola para que no permita la entrada de Vox en su futuro gobierno con el fin de preservar las instituciones.

Para el Gobierno no existe la posibilidad de un acuerdo con el Partido Popular que facilite la investidura de Guardiola en Extremadura («la puerta está cerrada», apuntan), ni siquiera si Vox se queda fuera de la ecuación.

En ese sentido, reprochan que se pida responsabilidad siempre al PSOE para impedir que Vox entre en el gobierno extremeño y recuerdan que el PP no facilitó la investidura de Vara en las elecciones de 2023, a pesar de que entonces el PSOE fue la fuerza más votada (empató a 28 escaños con el PP de María Guardiola).