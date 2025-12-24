Guardiola felicita la Navidad: un tiempo de reencuentros y de mirar a futuro con esperanza
"Como presidenta de la Junta de Extremadura y en nombre de toda la ciudadanía extremeña, quiero desearos una feliz Navidad y un año 2026 inolvidable"
EFE
La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha felicitado a la ciudadanía extremeña la Navidad, "un tiempo de reencuentros, de abrazos sinceros y de mirar al futuro con esperanza", al tiempo que ha abogado por seguir "construyendo Extremadura juntos".
"Queridas extremeñas y extremeños, quiero enviaros un mensaje de paz, de convivencia, de esperanza. Estos son días para el encuentro, son días para las familias y para los regresos. Días para recordar a los ausentes y para abrazar con mucha fuerza a las personas a las que tanto queremos", manifiesta en un vídeo publicado en su perfil en X.
Según expresa Guardiola, vivimos en "una Extremadura plural que avanza con mucho orgullo y con mucha dignidad", una tierra de raíces y de valores, apegada a sus tradiciones y "nos juntamos en torno al calor del hogar, dejando atrás las diferencias".
Indica que en Navidad "celebramos también nuestra esencia, la de una Extremadura que es toda generosidad, que es siempre de bienvenidas, de afectos imborrables", una tierra que "hace del entendimiento y de la felicidad compartida, del respeto a los demás, los colores de su bandera".
"Yo, como presidenta de la Junta de Extremadura y en nombre de toda la ciudadanía extremeña, quiero desearos una feliz Navidad y un año 2026 inolvidable", concluye.
- Elecciones en Extremadura en directo: La participación a las 11 de la mañana se sitúa en el 8,78%
- La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
- Monroy y Campillo de Deleitosa, los pueblos que pueden decidir el último escaño en las elecciones de Extremadura
- Extremadura ofrecerá 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que retrasen su jubilación
- La Junta de Extremadura transferirá 6,5 millones a los pequeños municipios para terminar residencias de mayores
- Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general del PSOE de Extremadura pero tomará el acta de diputado
- El descalabro del PSOE deja fuera de la Asamblea de Extremaura a históricos dirgentes socialistas
- El presidente de la Diputación de Cáceres pide la creación de un Pacto del Mundo Rural en el Foro Impulsa para dar viabilidad a pueblos pequeños: 'No existe una España vaciada, sí un país con posibilidades inmensas