Guardiola felicita la Navidad: un tiempo de reencuentros y de mirar a futuro con esperanza

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha felicitado a la ciudadanía extremeña la Navidad, "un tiempo de reencuentros, de abrazos sinceros y de mirar al futuro con esperanza", al tiempo que ha abogado por seguir "construyendo Extremadura juntos".

"Queridas extremeñas y extremeños, quiero enviaros un mensaje de paz, de convivencia, de esperanza. Estos son días para el encuentro, son días para las familias y para los regresos. Días para recordar a los ausentes y para abrazar con mucha fuerza a las personas a las que tanto queremos", manifiesta en un vídeo publicado en su perfil en X.

Según expresa Guardiola, vivimos en "una Extremadura plural que avanza con mucho orgullo y con mucha dignidad", una tierra de raíces y de valores, apegada a sus tradiciones y "nos juntamos en torno al calor del hogar, dejando atrás las diferencias".

Indica que en Navidad "celebramos también nuestra esencia, la de una Extremadura que es toda generosidad, que es siempre de bienvenidas, de afectos imborrables", una tierra que "hace del entendimiento y de la felicidad compartida, del respeto a los demás, los colores de su bandera".

"Yo, como presidenta de la Junta de Extremadura y en nombre de toda la ciudadanía extremeña, quiero desearos una feliz Navidad y un año 2026 inolvidable", concluye.