Tras la dimisión de Gallardo

José Luis Quintana preside la gestora del PSOE extremeño hasta el congreso extraordinario

Se encargará de garantizar el funcionamiento organizativo y convocar y supervisar los procesos democráticos internos hasta que se elija la nueva Ejecutiva Regional

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, atiende a los medios de comunicación en una fotografía de archivo.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, atiende a los medios de comunicación en una fotografía de archivo. / Santi García

Irene Rangel

EFE

Badajoz

El delegado del Gobierno en Extremadura, el socialista José Luis Quintana Álvarez, presidirá la Comisión Gestora que coordinará la actividad del PSOE en Extremadura hasta la celebración del congreso regional extraordinario después de la debacle electoral y la dimisión del líder regional, Miguel Ángel Gallardo.

La Secretaría de Organización del PSOE ha nombrado este miércoles la composición de dicha comisión que estará formada además por los siguientes vocales: María José Pulido Pérez, Gonzalo Romero Barba, Carmen Yáñez Quirós, Pablo Iglesias Ordóñez, Ana María Fernández Rodríguez, José María Ramírez Morán e Irene Pozas García.

A partir de este momento, la Comisión Gestora se encargará de garantizar el funcionamiento organizativo y convocar y supervisar los procesos democráticos internos hasta que se elija la nueva Ejecutiva Regional.

