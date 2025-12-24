Recortar a los sindicatos o derogar la ley LGBTI: las propuestas de Vox que el PP ya rechazó en Extremadura

Salvo la aprobación de unos presupuestos durante el periodo de coalición y el respaldo puntual a una rebaja fiscal, la tónica de la pasada legislatura entre el PP y Vox han sido las desavenencias, con dos proyectos de presupuestos fallidos que acabaron por dinamitar el adelanto electoral.

María Guardiola aún no ha iniciado las conversaciones de cara a la investidura, pero a la espera de recibir la llamada de la presidenta de la Junta en funciones, Vox asegura que seguirá exigiendo «lo mismo que defendía ayer».«Nuestras exigencias las conoce todo el mundo», añadió tras el 21D el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster.

206 propuestas

En el marco de esa negociación presupuestaria, la formación de Santiago Abascal presentó en octubre a la Junta de Extremadura una batería de 206 propuestas que serían extrapolables a una futura negociación con los populares. Algunas de ellas, como el recorte de fondos a los sindicatos o la derogación de la Ley LGTBI ya se debatieron en la anterior legislatura y fueron bloqueadas. "Quizá no será hoy, pero lo haremos", advirtió entonces Vox al PP.

Bajar impuestos

Bajar impuestos, aumentar el presupuesto en sanidad y educación, con ayudas a la natalidad y mejoras salariales para sus profesionales son otros de los puntos que recogió Vox entre sus exigencias para aprobar los presupuestos.

En materia fiscal, entre otras medidas plantearon una reducción del IRPF autonómico en los tramos tercero cuarto, al 15% y 16,5%, y eliminar el Impuesto de Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales. Propuestas que la consejera de Hacienda, Elena Manzano, consideró un «expolio» que llevaría "a la bancarrota" a la Hacienda pública autonómica.

Control de la inmigración

En materia de inmigración, exigieron eliminar las plazas de menores extranjeros no acompañados en Extremadura y un compromiso de no acoger más, además de aplicar pruebas de edad a todos ellos y eliminar subvenciones «que fomenten la inmigración ilegal».Plantearon asimismo ayudas contra el fraude de empadronamiento en los municipios extremeños y un programa de reintegración de inmigrantes a sus países de origen.

También reclaman una auditoría para las asociaciones que reciban subvenciones o ayudas, y reducir la deuda pública "siempre y cuando estén garantizados los servicios esenciales, es decir, la sanidad y la educación".

Contra el aborto

Aumentar el número de médicos, especialmente en zonas rurales, y mejoras retributivas para sanitarios, además de suprimir el registro de objetores de conciencia en Sanidad para practicar abortos voluntarios, ayudar a asociaciones a favor de la vida y aumentar ayudas a la natalidad son algunas de las medidas en materia sanitaria.

En Agricultura proponen librar de "burocracia" al sector con el rechazo a las "limitaciones" de la agenda 2030 y el pacto verde europeo y aumentar las ayudas, así como aplicar controles sanitarios "exhaustivos" a los productos de África y China, reducir las zonas ZEPA e impulsar el Regadío de Tierra de Barros.