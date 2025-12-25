"El AVE de Extremadura no tendrá que esperar a que se construya la estación de Toledo"

Recién aterrizado de Florencia (Italia), donde ha visitado la fábrica de trenes de Hitachi, el ministro Óscar Puente atiende esta entrevista en la sede de Nuevos Ministerios, donde ha cumplido dos años de gestión al frente de Transportes. Su máxima «obsesión» ahora mismo es lograr material móvil para prestar un buen servicio en Cercanías, alta velocidad y media distancia. Se lamenta de los plazos demasiado largos de las empresas europeas y de los precios.

Hace unos días anunció el desbloqueo de la línea de AVE por Extremadura, aunque no se dieron detalles. ¿En qué consiste exactamente la solución adoptada para el AVE Madrid-Lisboa en el tramo más retrasado, que es el de Castilla-La Mancha, en particular el paso por Toledo?

Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el gobierno castellano-manchego, que se traduce en la aceptación de una solución intermedia a la que ellos proponían inicialmente, con la ubicación de una segunda estación. La estación actual se mantendrá para determinado tipo de servicios, pero no será una estación pasante, y la ubicación de una estación más próxima al casco y con el paso por encima del Tajo por una zona distinta. Eso va a requerir algunos estudios adicionales y, entre tanto, lo que vamos a hacer es enlazar la red convencional con la red de alta velocidad, con un pequeño baipás para dar comunicación provisional a Extremadura y que no tengan que esperar a la construcción de la estación y del paso definitivo por Toledo. Ese es, en esencia, el acuerdo que hemos alcanzado.

Acaba usted de cumplir dos años en el ministerio. ¿Qué balance hace y qué proyecciones tiene?

Ha habido un incremento importante del ritmo de ejecución. El año pasado hemos ejecutado más de 10.000 millones de euros. Tenemos ya para aprobar el Dora 3 muy pronto y son 13.000 millones de euros para aeropuertos y 7.000 millones para los puertos. La previsión en el ámbito ferroviario es incrementar la red de alta velocidad en otros 750 kilómetros, consolidar y mejorar los dos núcleos principales de cercanías, Rodalies y Cercanías Madrid. Y en las carreteras tenemos una red madura con una demanda de mantenimiento muy alta, con más de 1.500 millones al año. Vamos a ir incrementando esa partida.

Poca velocidad

¿Tiene alguna espinita?

En general me gustaría más velocidad a la hora de acometer los proyectos. Todo va más lento de lo que me gustaría.

¿Qué frena esa velocidad?

Hay una primera fase que es la de los estudios, permisos, sobre todo de carácter ambiental, que consume demasiado tiempo. Pero otra espina clavada es el material rodante ferroviario. Necesitamos muchos más trenes y trenes mejores de los que tenemos. Y parece imposible recibir trenes en un plazo razonable.

Óscar Puente, ministro de Transportes. / José Luis Roca

Ha estado viendo material en Reino Unido, Italia, China…

En Europa estamos en tiempos de pedidos que no bajan de 5 años y también precios altos. Eso hace que tengamos que mirar en otras direcciones. En la Unión Europea tenemos muchos fabricantes pero que ahora no están en condiciones de servir los pedidos en el tiempo que hace falta.

¿Qué le piden a Europa?

Tenemos un problema de escala. Los chinos van con uno o dos fabricantes enormes. Y eso les hace muy competitivos.

¿Vamos a comprar trenes a China?

Desde luego estoy valorando seriamente la posibilidad de comprar trenes en China, no es ningún juego. Además, la industria europea necesita reaccionar y creo que alguien tiene que empezar a hacerlo.

Decía usted que necesitamos más trenes. ¿Esto está cuantificado?

A ver, es pasta. Es evidente. Renfe está preparando un concurso que va a sacar a primeros de año con una primera compra con lo más urgente. Estaremos hablando de en torno a 40 trenes de alta velocidad. Y luego tenemos que seguir comprando material de media distancia, material Avant, y material de cercanías.

Talgo

¿Se va a tener alguna consideración con Talgo teniendo en cuenta que es una empresa española y que además la SEPI es accionista?

Todos los procesos de compra van a concurso público y por tanto yo no podría decir que le voy a dar preferencia. Talgo tiene algo que de momento no tiene nadie que es la alta velocidad en rodadura desplazable. Digo hasta ahora, porque los chinos ya acaban de homologar un tren de rodadura desplazable a 350 por hora y que cambia de ancho sin tener que pasar por ningún tipo de infraestructura.