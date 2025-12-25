César Ramos reprocha a Ibarra su postura sobre la investidura en pleno malestar interno del PSOE tras la debacle en Extremadura

El diputado del PSOE por Cáceres, César Ramos, ha cuestionado este martes la posición del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra sobre la investidura de María Guardiola, en un contexto de debate interno en el partido marcado también por el malestar de distintos dirigentes socialistas con la reacción de Ferraz tras la derrota electoral en Extremadura.

El parlamentario socialista ha señalado que Rodríguez Ibarra, que ha defendido públicamente que el PSOE se abstenga para facilitar la investidura de la candidata del PP, “no pidió al PP que se abstuviera cuando el PSOE ganó las últimas elecciones”.

César Ramos se ha pronunciado de este modo en un mensaje difundido a través de redes sociales y recogido por Europa Press, en respuesta a la propuesta del expresidente autonómico de negociar una abstención socialista en la Asamblea de Extremadura.

En su mensaje, el diputado por Cáceres ha indicado que Ibarra “defiende el derecho a discrepar”, pero ha considerado que “conviene recordar que, cuando gobernaba el partido y la Junta, castigaba y trataba de acallar a quienes discrepaban”.

“La memoria es frágil, y lo es aún más cuando nos hacemos mayores”, ha concluido César Ramos en su reflexión pública sobre el debate abierto en el seno del PSOE extremeño.

Malestar interno

Estas declaraciones se enmarcan en la resaca del resultado de las elecciones autonómicas en Extremadura, en las que el PSOE ha perdido 10 escaños hasta llegar a su mínimo histórico de 18 en Extrrmadura. Situación que además ha generado malestar interno en el PSOE por la reacción de la dirección federal del partido, un mensaje que varias voces consideran desacertado y alejado de la realidad tras la peor derrota de los socialistas en esta comunidad desde el inicio de la democracia.

En la cúpula del partido estaba asumido que el PSOE perdería las elecciones, pero el correctivo ha sido más severo de lo previsto, con una pérdida de diez escaños hasta quedarse con cerca de 100.000 votos menos que en los comicios de hace dos años, en una comunidad que había sido un símbolo del socialismo por sus reiteradas mayorías absolutas.

Pese a ello, la portavoz de la Ejecutiva federal, Montse Mínguez, afirmó el lunes, un día después de las elecciones, que el PSOE estaba “más fuerte que nunca”, unas palabras que han generado incomodidad en distintos sectores de la organización, donde algunas voces las han calificado de “una torpeza”.

Fuentes de la dirección han señalado que ese mensaje “no es creíble” y resulta “absurdo”, y han apuntado que habría sido más adecuado trasladar que el momento actual es “muy delicado” y que el partido tiene la responsabilidad de revertir la situación.

Sánchez mantiene su intención de continuar

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya había manifestado recientemente que se siente fuerte y con ganas de continuar, una posición que volvió a trasladar en la reunión de la Ejecutiva federal celebrada tras los comicios extremeños, en la que se analizaron los resultados.

No obstante, algunas voces internas han considerado inadecuado lanzar desde Ferraz un mensaje triunfalista que no se corresponde con una derrota de esa magnitud.

Sin efecto dominó, pero con más exigencia

Las elecciones en Extremadura han abierto un nuevo ciclo electoral, con próximas citas en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Pese a la derrota, distintas fuentes de la dirección han descartado que vaya a producirse un efecto dominó en otras comunidades, aunque han advertido de la necesidad de intensificar la movilización del electorado progresista.

En ese sentido, han subrayado que no basta con reivindicar la gestión del Gobierno, aunque la consideran “buena”, y han reclamado “algo más” de ambición en los mensajes y en las campañas. “No podemos resignarnos y salir a empatar porque terminas perdiendo”, ha resumido uno de los dirigentes consultados.