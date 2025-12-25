Los extremeños pueden sumarse al Plan Veo: ayudas de 100 euros para financiar la compra de gafas y lentillas

El Ministerio de Sanidad acaba de poner en marcha, desde el 17 de diciembre, el Plan Veo, una concesión directa de ayudas para la adquisición de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto destinadas a personas de 16 años o menos que tengan derecho a la asistencia sanitaria pública. Se trata de una medida de carácter excepcional a la que pueden acogerse los extremeños, que responde a una necesidad de salud pública y a la voluntad de "reducir barreras económicas que dificultan el acceso a sistemas de ayuda visual en la infancia", informa el ministerio.

La subvención asciende a un máximo de 100 euros por persona beneficiaria y cubre el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, o lentes de contacto (lentillas) y sus soluciones de mantenimiento durante un año. Las ayudas podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2026. El programa se implementa en colaboración con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas.

Una medida de salud pública

Los defectos de refracción, como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, afectan a entre el 10% y el 30% de la población en edad escolar en España, con prevalencias en aumento, especialmente en contextos de uso intensivo de pantallas y vida en interiores. En ausencia de corrección adecuada, estos problemas afectan al bienestar físico, al rendimiento académico, al desarrollo psicosocial y a la calidad de vida de los menores.

Según señala el ministerio, numerosos estudios han constatado que los niños y niñas de familias en situación socioeconómica más desfavorecida acceden con menor frecuencia a las correcciones visuales necesarias, lo que perpetúa desigualdades sociales y educativas. El Plan Veo pretende actuar como una herramienta de equidad, asegurando que ninguna persona menor de edad quede excluida del derecho a una visión adecuada por motivos económicos.

Quién puede pedir el Plan Veo

El programa está dirigido a personas menores de edad, hasta los dieciséis años inclusive, que tengan derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos del Sistema Nacional de Salud y presenten un problema de refracción diagnosticado susceptible de corrección mediante un sistema de ayuda visual.

La solicitud deberá gestionarse por los padres, madres o tutores legales, tras cumplimentar y firmar el Anexo I del convenio en los establecimientos sanitarios de óptica participantes en el Plan Veo.

Qué incluye

-Gafas y lentes graduadas

Montura completa: Se financia la montura básica con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante

Solo lentes: Se cubren las lentes graduadas orgánicas con antirreflejante cuando solo se deseen cambiar las lentes de unas gafas ya existentes

-Lentes de contacto y mantenimiento

Lentes de contacto (lentillas) fabricadas con material hidrofílico o gas permeable

Solución líquida para el mantenimiento de las lentes de contacto, en cuantía suficiente para un año

Detalles de la financiación

Si el coste del sistema de ayuda visual es inferior a 100 euros, el Plan Veo financia el precio total del producto, sin que la persona beneficiaria tenga que abonar cantidad alguna.

Si el precio supera los 100 euros, el Plan Veo financia hasta ese importe y la persona beneficiaria abona la diferencia.

El Plan Veo es compatible con otras ayudas, siempre que no se supere la cuantía máxima fijada. En caso de haber recibido subvenciones previas, deberá declararse su importe y el Plan Veo financiará la diferencia hasta los 100 euros.

Ópticas adheridas y documentación

Los establecimientos participantes deben exhibir un adhesivo identificativo, tanto en el exterior como en el interior del local. El Consejo General de Ópticos y Optometristas ha puesto a disposición de la ciudadanía un buscador de centros adheridos.

Para acceder a la ayuda será necesaria una prescripción del sistema de ayuda visual, junto con la documentación identificativa de la persona menor y del tutor legal, la tarjeta sanitaria y el Anexo I del convenio debidamente cumplimentado. El profesional óptico-optometrista será el encargado de introducir la información en la plataforma web del Plan Veo.

Financiación y contacto

El Plan Veo cuenta con una financiación total de 47,7 millones de euros. La compra de gafas o lentillas podrá formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque los pagos correspondientes a operaciones realizadas en diciembre podrán ejecutarse durante 2027.

Para resolver dudas o presentar reclamaciones, el Ministerio de Sanidad ha habilitado el correo electrónico planveo@sanidad.gob.es.