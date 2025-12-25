Los funcionarios de la Junta de Extremadura tienen un nuevo portal del empleado

La Junta de Extremadura ha dado un paso adelante en la modernización de los servicios administrativos con la puesta en marcha de un nuevo Portal del Empleado Público, una herramienta electrónica diseñada para facilitar la gestión y los trámites de los más de 18 000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma.

El portal, accesible desde cualquier dispositivo electrónico, ofrece una interfaz renovada, moderna e intuitiva, alineada con los estándares actuales de usabilidad y accesibilidad. Está concebido como un punto único de acceso a la información, modelos de solicitud, normativa y herramientas necesarias para realizar de forma telemática numerosos procedimientos relacionados con la vida administrativa de los trabajadores públicos.

Según fuentes oficiales, el nuevo espacio digital cumple con las más exigentes medidas de seguridad informática y soporta contenidos multimedia como vídeos, audios e imágenes, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y agilizar la gestión administrativa.

El Portal del Empleado Público se estructura en dos secciones: una parte pública, accesible libremente en la dirección portalempleado.juntaex.es, donde se podrán consultar noticias, normativas, procedimientos selectivos, información formativa y enlaces de interés; y una zona privada o Área personal (Mi carpeta), a la que solo pueden acceder los empleados públicos mediante certificado electrónico cualificado, DNI electrónico o el sistema Cl@ve móvil.

Esta herramienta digital permite acceder a servicios como:

Información sobre situaciones administrativas, retribuciones, permisos y jornada laboral .

. Acceso a trámites relacionados con concursos de traslados y provisión de puestos de trabajo .

. Publicación de procesos selectivos y ofertas de formación tanto de la Administración General extremeña como de otros ámbitos.

La Junta ha destacado que este portal no solo centraliza recursos y documentación de interés para los empleados públicos, sino que también abre la puerta a futuras funcionalidades con mayor nivel de automatización de procedimientos administrativos, consolidando así la digitalización de la gestión pública regional.

Con esta iniciativa, la Administración regional busca agilizar los trámites administrativos, reducir la carga burocrática y ofrecer un servicio más eficiente y transparente al personal al servicio de la Junta de Extremadura, en consonancia con los objetivos de modernización digital de los servicios públicos.