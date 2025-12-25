María Guardiola, sobre el mensaje del Rey: “Extremadura está comprometida”

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha sido hasta ahora la única líder política regional que ha lanzado una valoración sobre el tradicional mensaje navideño del Rey Felipe VI, en el que el jefe del Estado instó a cuidar la convivencia y avanzar juntos como país.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X (antiguo Twitter), Guardiola respondió al discurso real destacando la importancia del proyecto común de España y la responsabilidad compartida de todas las regiones. En concreto, sostuvo que “el proyecto común se cuida cada día. Y se cuida con altura, no con tensión” y añadió que “desde Extremadura, estamos comprometidos con la convivencia y la responsabilidad que necesita nuestro país”.

La presidenta extremeña, enmarcando su respuesta dentro de los valores de unidad y convivencia, resalta la necesidad de superar tensiones partidistas para centrarse en el bien común de todos los españoles, un argumento que recoge los llamados del Rey a reforzar la cohesión social frente a los desafíos actuales.

Guardiola, que se encuentra en funciones tras las elecciones autonómicas de diciembre, ha buscado así posicionar a Extremadura como una comunidad comprometida con el conjunto del país, subrayando la “altura” con la que, en su opinión, deben afrontarse los debates públicos y las diferencias políticas.

Mientras tanto, otras voces políticas aún no han emitido declaraciones públicas en la región en relación con el mensaje del Rey, dejando a la jefa del Ejecutivo regional como la figura más visible de Extremadura que ha valorado el discurso institucional de Nochebuena.

En un día marcado por los deseos de paz y unión que tradicionalmente acompañan al mensaje navideño monárquico, la respuesta de María Guardiola coloca a Extremadura en el centro de la conversación sobre convivencia, responsabilidad y unidad nacional.