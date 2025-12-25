Montero no ve abstenerse con Guardiola: "El proyecto del PP es antagónico al del PSOE"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se muestra en contra de una hipotética abstención del PSOE de Extremadura para facilitar la investidura de María Guardiola porque el proyecto del PP es "antagónico" al de los socialistas. No obstante, Montero ha señalado que la última palabra para establecer alianzas la tienen los militantes.

La también ministra de Hacienda se ha expresado así en una entrevista en la Cadena SER, donde ha opinado sobre la propuesta del expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra de permitir que Guardiola sea investida tras las elecciones del pasado domingo para que pueda gobernar sin depender de Vox.

Proyectos antagónicos

"Es obvio que el proyecto del Partido Popular y el del Partido Socialista son antagónicos. Las políticas que practica el PP no tienen el consenso ni el aval del PSOE", ha aclarado Montero. La dirigente socialista ha asegurado igualmente que la sociedad en general no está entendiendo al PP en su política de alianza con su único socio posible, que es "la ultraderecha".

PI STUDIO

"Cuando no tiene presupuesto, ha hecho una convocatoria electoral que, al final, se ha saldado con que ni tiene investidura ni tiene presupuesto. Parece que Vox va a redoblar la apuesta inicial porque Guardiola ha hecho un mal cálculo", ha indicado Montero, quien a su vez ha reconocido el muy mal resultado de su partido, tanto por la imputación de su candidato como por la abstención de la izquierda.

"Ha perdido el PP y ha perdido el PSOE con estas elecciones y ha ganado Vox", ha continuado la vicepresidenta, quien ve "peligrosísimo" el "blanqueamiento" que se está haciendo de ese último partido en las instituciones por los acuerdos y pactos con los populares.

Casos de acoso

Por otra parte, respecto a los casos de acoso que han salpicado a miembros del PSOE, ha recordado que el machismo es "estructural y transversal" a todas las organizaciones.

Ella está "muy orgullosa" de su partido por actuar "con contundencia" y haber sido el primero que ha dado "pasos de gigante" en la lucha por la igualdad, al mostrarse en contra de la prostitución y por poner en marcha un canal de denuncia de machismo o acoso.

Preguntada sobre la causa judicial al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, ha explicado que los hechos investigados ocurrieron dos años después de que abandonara esa sociedad pública: "Durante el periodo que estuvo trabajando en una estructura del Gobierno no se está investigando ningún hecho delictivo", ha aclarado.

Presupuestos y financiación autonómica

María Jesús Montero ha dicho que también que ya tiene elaborados los próximos presupuestos generales del Estado y que está "trabajando" con los grupos parlamentarios para poder presentarlos: "Estoy discutiendo con los diferentes grupos políticos, y nuestra idea es presentar las cuentas públicas lo antes posible, a lo largo del primer trimestre del próximo año".

Respecto al nuevo modelo de financiación autonómica, ha asegurado que se necesita uno que aporte más recursos al conjunto de las comunidades, especialmente a aquellas que han estado infrafinanciadas durante el periodo anterior: "Un modelo que tengo muy avanzado y que espero que el PP pueda apoyar", ha sostenido.