Estas son las novedades del seguro de frutales para la campaña 2026 en Extremadura

Extremadura, con una de las implantaciones más elevadas de seguros agrarios de España, se prepara para la campaña 2026 del seguro de frutales con importantes novedades que buscan reforzar la protección de los agricultores frente a riesgos climatológicos y garantizar la liquidez del sector.

Agroseguro presentó en Mérida las principales mejoras de la póliza para cultivos como albaricoque, ciruela, manzana, melocotón, nectarina, paraguayo, pera y platerina en una jornada técnica que reunió a productores, entidades aseguradoras y representantes de sus redes comerciales.

La directora del área de Producción y Marketing de Agroseguro, Sílvia Marques, destacó el crecimiento constante de la contratación de pólizas y confirmó que el año 2025 se cerrará por encima de los 1.000 millones de euros en primas por tercer año consecutivo. Además, subrayó la rapidez en el pago de los siniestros, un aspecto clave para garantizar liquidez al sector, destacando que hasta la fecha se ha abonado ya el 90% de los 711 millones en indemnizaciones estimadas para 2025.

“El seguro agrario es la primera línea de defensa de agricultores y ganaderos”, recordó Marques, que también apuntó que el 94% de los agricultores y ganaderos extremeños tienen intención de renovar su póliza en la próxima campaña, según los primeros datos del Índice de Calidad Percibida 2025.

Por su parte, la directora territorial de Agroseguro, Jacinta Patiño, resaltó la elevada implantación del seguro de frutales en Extremadura, que alcanza un 88% con un capital asegurado de 143 millones de euros, especialmente en producciones de melocotón y ciruela. La directiva repasó también la elevada siniestralidad de 2025, marcada por tormentas de pedrisco que afectaron más de 4.000 hectáreas, generando 11 millones de euros en indemnizaciones, de los cuales 7,2 millones correspondieron a daños por pedrisco.

Mejoras técnicas y de gestión para 2026

El seguro de frutales incorpora para la próxima campaña un conjunto de mejoras técnicas y de gestión, según explicó Alba Linaje, del departamento Actuarial de Agroseguro. Entre ellas se encuentran:

Un incremento medio del 4% en los rendimientos asegurables y del 7% en los precios asegurados , lo que permitirá indemnizaciones más altas en caso de siniestro.

y del , lo que permitirá indemnizaciones más altas en caso de siniestro. Condiciones más favorables para explotaciones con baja siniestralidad y mayor compensación de riesgo .

. Nuevos períodos de suscripción y mayor flexibilidad en la contratación, fomentando la suscripción temprana y ofreciendo cobertura para todos los siniestros posibles a lo largo de la campaña.

La jornada finalizó con un repaso a las subvenciones a las primas del seguro concedidas por ENESA y la Junta de Extremadura. Según Valle Cervantes, jefa de departamento de Producción de Agroseguro, en la campaña anterior estas ayudas representaron de media el 50% del coste del seguro, mientras que el agricultor asumió el otro 50%.

Con estas medidas, Agroseguro refuerza su compromiso de proteger a los fruticultores extremeños frente a los riesgos del sector y de garantizar la estabilidad económica de una actividad estratégica para la región.