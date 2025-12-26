Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nacimientos en CáceresPrecio de la viviendaAVE ExtremaduraPuente de CedilloSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Economía

Más de 370 millones en inversiones impulsan a la empresa familiar extremeña

Representa más del 85% del tejido empresarial, genera el 70% del empleo privado y prevé mantener el crecimiento en los próximos años

Juan Carmona, presidente de la Asociación Extremeña de Empresa Familiar Extremeña.

Juan Carmona, presidente de la Asociación Extremeña de Empresa Familiar Extremeña. / Cedida

L. L.

Cáceres

La empresa familiar tiene un peso determinante en la economía de Extremadura, donde representa más del 85% del tejido empresarial. Este tipo de negocios genera alrededor del 70% del empleo privado y aporta cerca de dos tercios del PIB regional.

Además, se concentra principalmente en sectores clave de la región como la agricultura y la agroindustria, el comercio, la hostelería, la construcción y los servicios, aunque también mantienen presencia en ámbitos industriales y energéticos. En su mayoría son pymes y micropymes, con una fuerte implantación local.

Pues bien, este peso estructural, tan esencial para Extremadura, se acompañará en los próximos tres años de una capacidad inversora significativa. Los negocios prevén invertir más de 372 millones de euros, según la última encuesta elaborada por la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) entre sus miembros, que incluyen muchas de las principales compañías de la región.

Una cifra que, según la AEEF, refleja la determinación de seguir apostando por "la modernización, la diversificación y la competitividad de la economía extremeña". Para su presidente, Juan Carmona, estos resultados demuestran que la empresa familiar está dispuesta a seguir invirtiendo y generando riqueza y empleo en Extremadura, incluso en un contexto económico complejo.

El sondeo refleja además un escenario mayoritariamente positivo para el tejido empresarial familiar. El 93% de las firmas espera crecer o mantenerse estable. En concreto, un 51,4% prevé aumentar su actividad y un 41,7% anticipa estabilidad, frente a un 8,4 % que contempla una reducción o posibles pérdidas. Datos que, según la AEEF, confirman el papel de la empresa familiar como "motor de estabilidad y empleo en Extremadura"..

Sectores con mayor proyección

Los empresarios que forman este tejido identifican con claridad los ámbitos con mayor potencial de crecimiento en los próximos años. El sector agrícola encabeza las previsiones (28,2 %), seguido por la energía y las energías renovables (22,5 %) y el sector industrial (14,1 %).

Junto a estos, emergen otras áreas estratégicas como la construcción, el turismo, la tecnología vinculada a la programación y la automatización y el ámbito de la salud, lo que, según la asociación, evidencia la capacidad de la empresa familiar para anticipar oportunidades de futuro en sectores clave para la región.

Noticias relacionadas y más

Arraigo territorial

Además de su impacto económico, este modelo empresarial desempeña un papel relevante en la cohesión social y la fijación de población, especialmente en el medio rural. Su vinculación al territorio y su continuidad generacional contribuyen a mantener actividad económica en municipios pequeños y medianos de la región.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Elecciones en Extremadura en directo: La participación a las 11 de la mañana se sitúa en el 8,78%
  2. La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
  3. Monroy y Campillo de Deleitosa, los pueblos que pueden decidir el último escaño en las elecciones de Extremadura
  4. El AVE de Extremadura no tendrá que esperar a que se construya la estación de Toledo
  5. Los funcionarios de la Junta de Extremadura tienen un nuevo portal del empleado
  6. Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general del PSOE de Extremadura pero tomará el acta de diputado
  7. El descalabro del PSOE deja fuera de la Asamblea de Extremaura a históricos dirgentes socialistas
  8. Guardiola gana pero deberá pactar con Vox pese a la debacle histórica del PSOE

El PSOE extremeño pone en marcha la maquinaria para "resetear" el partido con vistas a mayo

El PSOE extremeño pone en marcha la maquinaria para "resetear" el partido con vistas a mayo

Extremadura participa en el desmantelamiento de una de las mayores "macrotramas" de fraude del IVA en hidrocarburos

Extremadura participa en el desmantelamiento de una de las mayores "macrotramas" de fraude del IVA en hidrocarburos

Pipper, el perro influencer, presenta la primera guía para viajar con mascotas por Extremadura

Más de 370 millones en inversiones impulsan a la empresa familiar extremeña

Más de 370 millones en inversiones impulsan a la empresa familiar extremeña

Retirados 4.288 artículos de pirotecnia que iban a ser vendidos ilegalmente en Almendralejo y Villanueva

Retirados 4.288 artículos de pirotecnia que iban a ser vendidos ilegalmente en Almendralejo y Villanueva

Extremadura, bajo cero: las cinco localidades más frías de la noche navideña

Extremadura, bajo cero: las cinco localidades más frías de la noche navideña

La industria alimentaria extremeña factura más de 4.200 millones al año

La industria alimentaria extremeña factura más de 4.200 millones al año

Arroyo de la Luz: un modelo de gestión centrado en el patrimonio, la sostenibilidad y el bienestar social

Arroyo de la Luz: un modelo de gestión centrado en el patrimonio, la sostenibilidad y el bienestar social
Tracking Pixel Contents