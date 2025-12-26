Más de 370 millones en inversiones impulsan a la empresa familiar extremeña

La empresa familiar tiene un peso determinante en la economía de Extremadura, donde representa más del 85% del tejido empresarial. Este tipo de negocios genera alrededor del 70% del empleo privado y aporta cerca de dos tercios del PIB regional.

Además, se concentra principalmente en sectores clave de la región como la agricultura y la agroindustria, el comercio, la hostelería, la construcción y los servicios, aunque también mantienen presencia en ámbitos industriales y energéticos. En su mayoría son pymes y micropymes, con una fuerte implantación local.

Pues bien, este peso estructural, tan esencial para Extremadura, se acompañará en los próximos tres años de una capacidad inversora significativa. Los negocios prevén invertir más de 372 millones de euros, según la última encuesta elaborada por la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) entre sus miembros, que incluyen muchas de las principales compañías de la región.

Una cifra que, según la AEEF, refleja la determinación de seguir apostando por "la modernización, la diversificación y la competitividad de la economía extremeña". Para su presidente, Juan Carmona, estos resultados demuestran que la empresa familiar está dispuesta a seguir invirtiendo y generando riqueza y empleo en Extremadura, incluso en un contexto económico complejo.

El sondeo refleja además un escenario mayoritariamente positivo para el tejido empresarial familiar. El 93% de las firmas espera crecer o mantenerse estable. En concreto, un 51,4% prevé aumentar su actividad y un 41,7% anticipa estabilidad, frente a un 8,4 % que contempla una reducción o posibles pérdidas. Datos que, según la AEEF, confirman el papel de la empresa familiar como "motor de estabilidad y empleo en Extremadura"..

Sectores con mayor proyección

Los empresarios que forman este tejido identifican con claridad los ámbitos con mayor potencial de crecimiento en los próximos años. El sector agrícola encabeza las previsiones (28,2 %), seguido por la energía y las energías renovables (22,5 %) y el sector industrial (14,1 %).

Junto a estos, emergen otras áreas estratégicas como la construcción, el turismo, la tecnología vinculada a la programación y la automatización y el ámbito de la salud, lo que, según la asociación, evidencia la capacidad de la empresa familiar para anticipar oportunidades de futuro en sectores clave para la región.

Arraigo territorial

Además de su impacto económico, este modelo empresarial desempeña un papel relevante en la cohesión social y la fijación de población, especialmente en el medio rural. Su vinculación al territorio y su continuidad generacional contribuyen a mantener actividad económica en municipios pequeños y medianos de la región.