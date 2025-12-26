Arroyo de la Luz: un modelo de gestión centrado en el patrimonio, la sostenibilidad y el bienestar social

El pueblo extremeño de 5.500 habitantes situado a tan solo 20 minutos de Cáceres, se encuentra en un momento de ebullición transformadora. Bajo la dirección de su alcalde, Carlos Caro, portavoz del Partido Socialista en la población, el municipio cacereño está ejecutando una hoja de ruta clara: modernizar la localidad sin perder su esencia. Esta estrategia no solo busca mejorar la calidad de vida de sus vecinos, sino también posicionar a Arroyo como un referente en sostenibilidad y turismo cultural dentro de la comarca de Tajo-Salor.

A través de una gestión centrada en la captación de fondos y la eficiencia administrativa, el equipo de gobierno socialista extremeño ha puesto en marcha proyectos que tocan los pilares fundamentales del desarrollo local: la recuperación de la identidad histórica, el derecho a la vivienda, la transición ecológica y la protección de sus tradiciones más singulares.

Arroyo de la Luz / cedida

La rehabilitación del Castillo de los Herrera:

Recuperar el alma de Arroyo

Uno de los proyectos más ambiciosos y simbólicos de la presente legislatura es, sin duda, la rehabilitación del Castillo de los Herrera. Esta fortaleza del siglo XV, que es testigo mudo de la historia de la villa, será restaurada por primera con una inversión de 512.785,00 euros, provenientes de fondos propios del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz y de una subvención concedida por el Gobierno de España.

Los trabajos se centrarán en la consolidación, restauración y puesta en valor de la fortaleza, siendo esta la primera vez que se acometerán obras de rehabilitación desde su construcción en el siglo XV.

Este proyecto ha sido precedido por hitos importantes de gestión municipal desde 2021, incluyendo la inscripción histórica del castillo a nombre del Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad, reuniones en el Ministerio y elaboración de un minucioso proyecto.

Además, la Junta de Extremadura ha declarado recientemente el castillo 'Bien de Interés Cultural' (BIC) en la categoría de zona arqueológica, reconociendo su gran interés histórico como un ejemplo significativo de las fortalezas del siglo XV. Este nuevo reconocimiento se suma a la declaración como Monumento Histórico en 1981 de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y el retablo de Luis de Morales.

La gastronomia como arte de a cultura extremea / cedida

Plan municipal de vivienda: Una respuesta al reto demográfico

La localidad se ha convertido en un espacio perfecto para disfrutar de todas las comodidades de la vida en un entorno rural y los servicios de cualquier ciudad extremeña. La vivienda es la gran baza, pues hace unos meses que se tasó el metro cuadrado en 475 euros, el más barato de toda la comunidad autónoma (la mitad de lo que cuesta en la cercana Cáceres) y convirtiéndose en uno de los municipios de España donde más ha caído el precio de la vivienda en el último año, con un descenso del 21%.

Las políticas de vivienda del consistorio han articulado una estrategia exitosa. El suelo municipal se va sacando regularmente a subasta pública a precio por debajo del mercado y eso evita los dramas que se viven en las grandes ciudades por culpa de la burbuja inmobiliaria. Además, el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz está habilitando suelo a la Junta de Extremadura para que, a través de la empresa pública Urvipexsa, genere ocho viviendas de alquiler social y otras ocho en propiedad.

Todo esto se complementa con la M-30 de Cáceres, que aliviará el tráfico y que permitirá una mejor conexión de la capital con Arroyo de la Luz.

Compromiso verde: Eficiencia energética y placas solares

La sostenibilidad ha dejado de ser una opción para convertirse en una prioridad técnica y ética en Arroyo de la Luz. El Plan de Eficiencia Energética municipal es ya una realidad palpable en los tejados de los edificios públicos de la estación de tratamiento de aguas potables (ETAP), estación depuradora de aguas residuales (EDAR), Pabellón Municipal, Residencia de Mayores y Centro de Interpretación.

Placas solares en la ETAP / cedida

El proyecto cuenta con un presupuesto de ejecución de 276.000 € financiados por fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, buscando el objetivo del ahorro económico, sostenibilidad ambiental y ejemplaridad.

La declaración de Fiesta de Interés Turístico de las Coles con Buche

No se puede entender el futuro de Arroyo de la Luz sin mirar a su pasado y a su mesa. La gastronomía es cultura, y en Arroyo de la Luz, el plato estrella son "las coles con buche". Por ello, el ayuntamiento ha trabajado intensamente para conseguir la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional, que se ha hecho realidad en septiembre de 2025.

Esta cita, que cuenta con 21 años de celebración reúne cada año a cientos de personas en torno a una tradición culinaria única, en las que han sido servidas más de 26.000 raciones en un gran acontecimiento que atrae a público no solo de la comarca de Tajo-Salor, sino de todo el territorio nacional.

Además, la localidad cuenta con otra Fiesta de Interés Turístico Regional desde 1997, El Día de la Luz, destacando por sus tradicionales carreras de caballos en la Corredera, procesiones y la devoción local, mezclando fe, historia y espectáculo. Convirtiéndose en uno de los pocos pueblos extremeño que puede presumir de tener dos Fiestas de Interés Turístico Regional.

Un futuro con cimientos sólidos

En definitiva, la gestión de Carlos Caro al frente de Arroyo de la Luz se caracteriza por una visión transversal. No se trata de acciones aisladas, sino de un engranaje donde el patrimonio (Castillo), la justicia social (Vivienda), el respeto al medio ambiente (Energía) y la tradición (Coles con Buche) trabajan en una misma dirección.

Arroyo de la Luz no solo se prepara para los desafíos del siglo XXI, sino que lo hace con la seguridad de quien conoce sus raíces y sabe hacia dónde quiere caminar. Con estos proyectos en marcha, el municipio se consolida como un polo de atracción y un ejemplo de gestión pública eficiente en el corazón de Extremadura.