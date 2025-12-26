Carlos Lara, nuevo delegado de los estudiantes de la UEx tras un respaldo unánime

El estudiante de Física Carlos Lara Gómez, ha sido elegido como nuevo delegado del Consejo de estudiantes de la Universidad de Extremadura (UEx), en sustitución de Diego Rodríguez Brito.

El pleno del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura ha elegido por unanimidad a Carlos Lara como nuevo delegado, que es también presidente de la asociación Acho UEx, y que tras ser elegido, ha destacado "la importancia de contar con unas normas y estructuras sólidas que garanticen una universidad más justa, participativa y orientada al bien común", ha dicho.

También ha subrayado el "papel clave" de la universidad en la transformación del futuro de Extremadura y su "impacto directo en la ciudadanía". Su equipo está formado por Alba Martín Navarro, como subdelegada; Mario Fuentes Martín, como secretario; Pablo Cornejo Osorio, como tesorero; Sofía Blanco Lucas, como vocal de Redes; Yago Cid Gómez, como vocal de Extensión Universitaria; Fátima Morán Sanchez, vocal de Participación Estudiantil; Daniel de la Mora Bermejo, como vocal de Relaciones Externas; Lucía Sánchez Gutiérrez, como vocal de Igualdad, y Rubén Adrián Ayala y Marta Miriam Sánchez, vocales de apoyo, señala el Consejo de Estudiantes en nota de prensa.

Delegado saliente

Por su parte, el delegado saliente, Diego Rodríguez Brito, ha agradecido "el apoyo recibido durante su etapa de representación y ha destacado la importancia del compromiso estudiantil para seguir avanzando en derechos y oportunidades."

Asimismo, ha animado a participar activamente, a perder el miedo y a alzar la voz, deseando al nuevo equipo éxito en su labor al servicio del estudiantado, señala Para finalizar, el nuevo delegado ha animado a todos los estudiantes a "implicarse activamente, participar y formar parte del cambio", y recordando que su voz es "esencial para fortalecer la universidad y su papel en la sociedad".