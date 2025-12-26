Cotillones, "macrofiestas" y horarios ampliados en Extremadura: claves del ocio nocturno esta Navidad

Las celebraciones navideñas vuelven a intensificar el ocio nocturno en Extremadura. Los cotillones, las macrofiestas y la ampliación de horarios en bares y discotecas durante las fechas señaladas marcan la agenda hasta después de Reyes en la región.

En este contexto, la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha lanzado una serie de recomendaciones dirigidas a quienes tengan previsto acudir a este tipo de eventos durante los próximos días. Desde la asociación han recordado que no todas las celebraciones se rigen por las mismas normas y que es fundamental distinguir entre los locales habituales (bares de copas, discotecas u hoteles), que ya cuentan con licencia de apertura, y las llamadas "macrofiestas", que se celebran de forma extraordinaria en carpas, recintos deportivos o locales alquilados.

Qué es una "macrofiesta" y qué debe cumplir

Las "macrofiestas" están reguladas en Extremadura por la Orden de 26 de noviembre de 1999, que establece el procedimiento para autorizar espectáculos singulares o excepcionales no reglamentados. En estos casos, los organizadores deben contar con autorización expresa de la Dirección General de Administración Local, Justicia e Interior del Gobierno de Extremadura.

Además, los consumidores tienen derecho a conocer si el evento dispone de los seguros obligatorios (como los de responsabilidad civil o incendio), cuál es el aforo máximo autorizado y qué servicios incluye el precio de la entrada. Conceptos como barra libre, cotillón, guardarropa u horario de cierre deben figurar en la publicidad o facilitarse en el acceso al recinto.

Estos son los horarios ampliados en fechas concretas

Por otro lado, la Junta de Extremadura ha ampliado los horarios de los locales con motivo de la Navidad. Según la resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), los bares y discotecas pueden prolongar su cierre hasta dos horas más en varias madrugadas de finales de diciembre y principios de enero.

En concreto, la ampliación afecta a esta misma noche, a la de la madrugada de mañana, así como a las del 3 al 4 y del 5 al 6 de enero. De este modo, los locales con licencia hasta las 1.30 horas pueden permanecer abiertos hasta las 3.30, mientras que las discotecas y bares de copas con horario habitual hasta las 4.30 podrán cerrar, como máximo, a las 6.30.

Además, durante la Nochevieja no existe límite horario para el interior de los establecimientos, aunque sí se mantiene la obligación de cumplir la normativa ambiental y acústica. Las terrazas, por su parte, se rigen por los horarios fijados en las ordenanzas municipales.

Cuáles son los cotillones autorizados

La Junta ha autorizado además la celebración de distintos cotillones en fin de año tras analizar las solicitudes presentadas por los organizadores. En el caso de Badajoz, se han aprobado seis de las siete peticiones recibidas, con aforos que oscilan entre las 350 y más de 1.500 personas, mientras que una de ellas ha sido denegada al no reunir el local las condiciones necesarias para este tipo de celebraciones.

Estos eventos se han autorizado en el marco de los dispositivos especiales de seguridad previstos para las fechas navideñas, que incluyen controles policiales, vigilancia para evitar botellones y medidas específicas en zonas de gran afluencia.

Qué hacer si surge un problema

La UCE ha recordado que, si durante una "macrofiesta" o cotillón surge algún problema, los asistentes tienen derecho a reclamar. Los organizadores deben disponer de hojas de reclamaciones y el usuario puede adjuntar a la queja la entrada y la publicidad del evento.

Si la incidencia está relacionada con precios, publicidad engañosa o incumplimientos de las condiciones anunciadas, la reclamación puede dirigirse al Instituto de Consumo de Extremadura o a la propia Unión de Consumidores. En casos más graves, como una presunta estafa en la compraventa de entradas o la imposibilidad de acceder al recinto por entradas supuestamente falsificadas, la recomendación es acudir directamente a la comisaría de policía para presentar denuncia.