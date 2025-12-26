Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo alimento en el programa de consumo

Extremadura añade la leche al menú escolar: 39.000 alumnos se beneficiarán de la medida

Son 238 centros educativos los que participan en el Programa Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas

Imagen de archivo de un menú en un colegio.

Imagen de archivo de un menú en un colegio.

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Junta de Extremadura incluirá la leche en el Programa Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas a partir del curso 2025/2026, un plan que busca reforzar la educación alimentaria sana durante la etapa escolar y fomentar hábitos saludables que perduren en el tiempo. El programa lleva en activo desde el curso 2009/2010 y este año participarán 238 centros educativos y beneficiará a unos 39.000 alumnos de entre 3 y 12 años.

La leche se distribuirá en briks de 200 ml, con y sin lactosa, mediante una licitación pública que se publicará en la Plataforma de Contratación del Estado.

Esta medida, gestionada por la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, se enmarca en la Estrategia Española para la aplicación del Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche en las Escuelas, que incluye la distribución de frutas y hortalizas frescas, y ahora la leche en los colegios de las comunidades autónomas participantes.

Con esta ampliación, la Junta reafirma su compromiso con una alimentación equilibrada, sostenible y orientada al bienestar infantil, han informado fuentes del Gobierno extremeño en un comunicado de prensa.

Extremadura añade la leche al menú escolar: 39.000 alumnos se beneficiarán de la medida

El PSOE extremeño pone en marcha la maquinaria para "resetear" el partido con vistas a mayo

El voto del exterior permite al PSOE mantener el diputado 18 en Extremadura

Extremadura participa en el desmantelamiento de una de las mayores "macrotramas" de fraude del IVA en hidrocarburos

