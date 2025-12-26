Extremadura participa en el desmantelamiento de una de las mayores "macrotramas" de fraude del IVA en hidrocarburos

La Agencia Tributaria ha desmantelado una de las dos mayores tramas de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos detectadas hasta ahora en España, una operación en la que ha intervenido Vigilancia Aduanera en Extremadura. A la red, implantada en todo el territorio nacional, se le ha imputado un fraude estimado en más de 300 millones de euros, solo en 2024.

La investigación ha sacado a la luz que la organización criminal estaba altamente estructurada, integrada por hasta 38 sociedades, que utilizaba un entramado empresarial para ocultar el IVA repercutido y desviar posteriormente los fondos al extranjero con el objetivo de dificultar su seguimiento, según ha informado el Ministerio de Hacienda.

5 detenidos e incautación de bienes por valor de 21 millones

La operación, denominada como "Pamplinas Stars", ha culminado con la detención de cinco personas consideradas responsables de la trama, entre ellas uno de sus presuntos líderes, que ya ha ingresado en prisión. A los arrestados se les imputan presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

El despliegue policial ha incluido 18 registros en doce localidades de siete provincias, en los que se han intervenido 42 inmuebles, 82 vehículos y dos embarcaciones, además de un elevado volumen de dinero en efectivo, criptoactivos y cientos de cuentas bancarias. También se han incautado dos obras de arte, 64 relojes, bolsos y otros artículos de lujo, así como 180 kilos de oro, plata y otros metales, con un valor total que supera los 21 millones de euros.

Venta de hidrocarburos y operación aún en curso

El origen del fraude se remonta a finales de 2023, cuando un operador mayorista comenzó a vender grandes cantidades de hidrocarburos declarando trimestralmente cuotas de IVA devengado muy por debajo de las ventas reales y cuotas de IVA soportado muy superiores a las efectivamente abonadas. La investigación ha detectado que tras la baja de este primer operador, la trama se reorganizó a través de dos nuevas operadoras que también fueron detectadas y dadas de baja, mientras el fraude continuaba.

Finalmente, la Agencia Tributaria ha destapado lo que ha calificado como "una vasta y compleja" estructura societaria diseñada para sostener el fraude fiscal y facilitar la salida de los beneficios ilícitos fuera de España, evitando su trazabilidad.

La operación continúa ahora en una segunda fase centrada en el análisis de la abundante documentación intervenida. En el dispositivo han participado la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, el Área Regional de Inspección de Madrid, Vigilancia Aduanera en Extremadura y la Unidad Central de Auditoría Informática, con el apoyo de las áreas regionales del Servicio de Vigilancia Aduanera y las Unidades de Auditoría Informática de Andalucía, Aragón, Asturias, Galicia y Madrid.