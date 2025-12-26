La gripe se dispara en Extremadura: los casos suben un 54% en una semana, aunque bajan los ingresos

La incidencia de la gripe en atención primaria en Extremadura se ha situado en la última semana en 182 casos por cada cien mil habitantes, lo que supone un incremento del 54% respecto a los siete días anteriores, cuando se registraron 118. En paralelo, la tasa de hospitalizaciones ha descendido de 11 a 9 ingresos.

Estos datos se desprenden de los informes de situación de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en los centros sanitarios, elaborados por la Dirección General de Salud Pública y correspondientes a la semana 51 de 2025, comprendida entre el 15 y el 21 de diciembre.

Recomendaciones

Según ha detallado a EFE la Consejería de Salud y Servicios Sociales, la situación epidemiológica en la región no ha variado "significativamente", por lo que el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha mantenido las mismas recomendaciones en relación con la vacunación y el uso de la mascarilla.

Entre ellas, ha aconsejado utilizar el tapabocas ante la presencia de síntomas compatibles con enfermedades respiratorias, así como al acceder a centros sanitarios y sociosanitarios.

Asimismo, se ha recomendado ventilar las estancias, limpiar las superficies que puedan estar contaminadas, evitar el contacto social y aislarse en caso de presentar síntomas de contagio.

Incidencias de bronquiolitis

En cuanto al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, la incidencia en atención primaria ha pasado en una semana de 18 casos por cada cien mil habitantes a cero, mientras que la tasa de ingresos hospitalarios ha bajado de 9,94 a 1,31.

Por último, el impacto del covid ha seguido siendo nulo tanto en los centros de salud como en los hospitales, según recoge el informe del sistema de vigilancia centinela en Extremadura.