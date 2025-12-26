La industria alimentaria extremeña factura más de 4.200 millones al año

La cifra de negocios de la industria alimentaria (alimentación y fabricación de bebidas) supera los 4.200 millones de euros en Extremadura. Eso significa más de la mitad de la facturación de la industria manufacturera regional, la proporción más elevada del conjunto nacional.

Asimismo, la región cuenta con alrededor de 11.800 ocupados en estas actividades, que se traducen en más del 40% del empleo en la industria manufacturera. Destaca la rama de preparación y conservación de frutas y hortalizas, con casi el 30% de la facturación del sector alimentario regional, seguida de la industria cárnica y la de aceites y grasas, más del 15% de la facturación del sector. Son datos extraídos del informe ‘El sector agrario y la industria alimentaria en España: principales rasgos y análisis regional en 2024’, realizado por Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios del Grupo Unicaja. Si a la industria alimentaria se le suma el sector agrario extremeño, en conjunto representan alrededor del 11% del valor añadido generado por la economía regional y el 13% del empleo.

A 1 de enero de 2024 existían 1.241 empresas en la industria de alimentación y bebidas en Extremadura, un 0,4% menos que un año antes (-1,5% a nivel nacional). Estas empresas representan en torno al 4,5% del total de firmas del sector en España y alrededor de un tercio (en torno al 18% en España) de las firmas manufactureras de la región.

Por ramas de actividad

Por ramas, el 37,9% de las empresas de la industria alimentaria regional se dedican a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (38,2% en España), en tanto que casi un 17% se centra en el procesado y conservación de carne y casi un 10% a la fabricación de bebidas y aceites y grasas.

Asimismo, destaca el peso que tiene la región en los capítulos de alimentación animal y aceites y grasas (suma en torno al 8,5% y 7,5% todas las empresas que hay a nivel nacional), así como en procesado y conservación de frutas y hortalizas y carne (casi el 7% del total nacional en cada caso).

Exportaciones

El valor de las exportaciones agroalimentarias de Extremadura en 2024 ascendió a 1.721 millones de euros, lo que supone más de la mitad del valor exportado por la región y en torno al 2,5% del total nacional. Con relación al año anterior, el valor exportado creció un 16,3% (6,1% en España).

Más de la mitad de este valor corresponde a frutas, hortalizas y legumbres, y, por productos, destacan las ventas al exterior de tomates preparados o conservados, aceite de oliva y frutas de hueso. El principal destino de estas exportaciones en 2024 fue Portugal (19,3% del valor total exportado por la región), seguido de Francia (13,6%) e Italia (13%).

Consumo de los hogares

Finalmente, en lo que concierne al consumo alimentario de los hogares, el consumo per cápita aumentó en 2024, al igual que el gasto per cápita, que lo hizo con mayor intensidad y se situó en los 1.492,3 euros (el más bajo del conjunto nacional), registrándose una trayectoria algo distinta a la del conjunto de España, donde el consumo se ha reducido con relación al año anterior.