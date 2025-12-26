Suceso
Retirados 4.288 artículos de pirotecnia que iban a ser vendidos ilegalmente en Almendralejo y Villanueva
Los establecimientos no tenían comunicada ni autorizada la venta de esta clase de artículos
La Guardia Civil ha retirado 4.288 artículos de pirotecnia que iban a ser vendidos ilegalmente en 13 bazares y establecimientos comerciales de las localidades pacenses de Almendralejo y Villanueva de la Serena, además de inspeccionar cuatro talleres en Zafra y Badajoz. Los establecimientos no tenían comunicada ni autorizada la venta de esta clase de artículos por lo que, se confeccionaron denuncias por infracciones a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, quedando los productos intervenidos a disposición de la autoridad competente.
Estas actuaciones tienen como objetivo garantizar la seguridad de los usuarios en la utilización de este tipo de género y prevenir posibles incidentes, especialmente durante las fiestas de Navidad, y que los ciudadanos obtengan artículos pirotécnicos en condiciones óptimas para su uso lúdico, cívico y responsable.
Reglamento
Cabe recordar que la adquisición de estos productos debe hacerse en instalaciones autorizadas para su venta, donde cumplen con las normas mínimas de seguridad y manejo y reúnen las condiciones idóneas de conservación para evitar cualquier tipo de peligro. El reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería recoge los FI o artículos de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante, que son destinados a ser utilizados en zonas delimitadas para uso por mayores de 12 años. También F2 o artículos de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido, que son destinados a ser utilizados en zonas delimitadas por mayores de 16 años y, finalmente, F3, o artículos de pirotecnia de peligrosidad media destinados a ser utilizados al aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud humana para su uso por mayores de 18 años.
Para el disfrute con seguridad de estos artículos de pirotecnia, la Guardia Civil aconseja no guardar artículos pirotécnicos entre las ropas ni en los bolsillos y no manipular sus componentes, ni extraiga su contenido. Asimismo, nunca encenderlos al lado o cerca de otros artificios y, al utilizarlos en la vía pública, no olvidar que la calle es de todos y se debe hacer en los lugares autorizados. También hay que utilizarlos en espacios abiertos sin riesgo de incendio y conforme a las instrucciones de uso del fabricante.
- Elecciones en Extremadura en directo: La participación a las 11 de la mañana se sitúa en el 8,78%
- La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
- Monroy y Campillo de Deleitosa, los pueblos que pueden decidir el último escaño en las elecciones de Extremadura
- El AVE de Extremadura no tendrá que esperar a que se construya la estación de Toledo
- Los funcionarios de la Junta de Extremadura tienen un nuevo portal del empleado
- Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general del PSOE de Extremadura pero tomará el acta de diputado
- El descalabro del PSOE deja fuera de la Asamblea de Extremaura a históricos dirgentes socialistas
- Guardiola gana pero deberá pactar con Vox pese a la debacle histórica del PSOE