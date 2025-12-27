Cómo asegurar el futuro de las empresas en Extremadura: llega el programa Releva Empresa Familia

La empresa familiar representa más del 90% del tejido productivo en nuestra región, siendo el motor principal de la economía extremeña. Conscientes de que la sucesión es el reto más crítico que enfrentan estos negocios, la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF), con la cofinanciación de la Junta de Extremadura, ha lanzado el Programa Releva Empresa Familiar. Esta iniciativa, integrada en la estrategia Extremadura Sigue, nace para ofrecer el acompañamiento experto necesario para que el relevo generacional en Extremadura se realice de forma planificada, protegiendo tanto el patrimonio familiar como el futuro de los trabajadores.

El desafío del relevo generacional en la empresa familiar

El éxito de una transición de mando no puede dejarse al azar. Como bien señala Juan Carmona, presidente de la AEEF, "el relevo generacional no puede improvisarse". El Programa Releva Empresa Familiar se centra en evitar los conflictos internos y la improvisación, factores que a menudo ponen en riesgo la supervivencia de la empresa.

Gracias a este programa, los empresarios pueden acceder a herramientas de planificación sucesoria que garantizan una transición ordenada. El objetivo es convertir el cambio de mando en una verdadera oportunidad de crecimiento, asegurando que el legado y la actividad económica en Extremadura no se detengan por falta de previsión.

Formación especializada y herramientas para la sucesión empresarial

Para que una empresa familiar en Extremadura sea competitiva, la profesionalización es indispensable. El Programa Releva Empresa Familiarcombina jornadas de sensibilización con un itinerario formativo especializado diseñado por expertos en la materia.

Este programa aborda áreas críticas como los aspectos fiscales, civiles y mercantiles de la sucesión, la organización del patrimonio empresarial y el diseño de órganos de gobierno corporativo. No se trata solo de transferir la propiedad, sino de preparar a la siguiente generación para liderar con garantías en un mercado cada vez más exigente, dotándoles de las capacidades necesarias para la gestión de la empresa familiar.

Comunicación y prevención de conflictos en el ámbito familiar

Uno de los pilares diferenciales de Programa Releva Empresa Familiar es su enfoque en el diálogo intergeneracional. La comunicación familiar suele ser el punto donde fracasan muchas sucesiones bien planteadas técnicamente. Por ello, el programa pone especial énfasis en la prevención de conflictos, ofreciendo técnicas de mediación y consenso.

Al fortalecer los vínculos y establecer reglas de juego claras a través del gobierno de la familia, se logra una transición fluida que protege la armonía del hogar y la estabilidad del negocio. Participar en estas jornadas contribuye a crear empresas familiares más sólidas y profesionales, capaces de seguir generando empleo en Extremadura durante décadas.

¿Qué ofrece el Programa RELEVA Empresa Familiar? Jornadas informativas con las claves estratégicas para un relevo generacional con éxito .

con las claves estratégicas para un . Formación teórica y práctica en gestión de empresa familiar : fiscalidad, derecho civil y mercantil, y gobierno familiar.

en : fiscalidad, derecho civil y mercantil, y gobierno familiar. Herramientas avanzadas para la organización del patrimonio empresarial .

. Técnicas de comunicación y resolución de conflictos para una transición consensuada.

Calendario de Jornadas Informativas RELEVA 2026 No pierdas la oportunidad de asistir a las sesiones en las principales localidades de la región: Plasencia : 15 de enero de 2026.

: 15 de enero de 2026. Mérida : 3 de febrero de 2026.

: 3 de febrero de 2026. Don Benito : 12 de febrero de 2026.

: 12 de febrero de 2026. Los Santos de Maimona : 27 de febrero de 2026.

: 27 de febrero de 2026. Badajoz : 11 de marzo de 2026.

: 11 de marzo de 2026. Cáceres : 8 de abril de 2026.

: 8 de abril de 2026. Navalmoral de la Mata: 16 de abril de 2026.

Un compromiso con el futuro económico de Extremadura

El Programa Releva Empresa Familiar es más que un curso de formación; es un compromiso con la estabilidad de nuestra región. Desde la AEEF animan a todas las familias empresarias a dar el paso y profesionalizar su sucesión. Asegurar la continuidad de la empresa familiar es, en última instancia, asegurar el bienestar de miles de familias extremeñas. Para más información e inscripciones, los interesados pueden visitar la web oficial de la asociación.