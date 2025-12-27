Encuentro navideño del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, con párrocos extremeños

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, se ha reunido este viernes con sacerdotes del arciprestazgo de Guadalupe, Herrera del Duque y Puebla de Alcocer. Cerro ha oficiado tras su encuentro navideño una misa en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Fuenlabrada de los Montes.

Cabe recordar que un total de 28 municipios extremeños, tanto de Cáceres como de Badajoz, y entre ellos Guadalupe, están adscritos a la diócesis de Toledo.

Felicitacion navideña

Francisco Cerro se dirigía a los fieles de la archidiósesis, en la noche del 24 de diciembre para transmitir su tradicional mensaje navideño. En su felicitación, el arzobispo ha enviado un cálido mensaje a toda la archidiócesis, destacando que esta celebración marca el inicio de un periodo histórico para la sede primada ante la próxima conmemoración de su Octavo Centenario.

Desde la Catedral, el prelado ha invitado a los fieles a redescubrir el misterio de la Navidad como una realidad viva que ofrece esperanza para "curar heridas" y encontrar sentido en lo sencillo. En sus palabras, el nacimiento de Cristo no es solo un recuerdo del pasado, sino una invitación actual a detenerse y recuperar la paz frente a un mundo marcado por el ruido y las prisas.

Además, el arzobispo ha vinculado la festividad con el Sínodo Diocesano y la vocación de ser una "Iglesia en salida". Ha subrayado el compromiso de la comunidad cristiana por construir un mundo posible frente a los conflictos y las guerras, priorizando el acercamiento a los pobres y a quienes sufren.

Finalmente, ha proyectado un horizonte de esperanza para la archidiócesis, que enlazará la alegría de la Navidad con los preparativos para el Jubileo de la Virgen de Guadalupe en 2026, reafirmando el deseo de una Iglesia que escucha y camina unida hacia la santidad.