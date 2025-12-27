Amancio Ortega beca a ocho estudiantes de Extremadura para formarse en EEUU y Canadá

Ocho alumnos de 4º de la ESO de Extremadura han sido seleccionados en la edición 2026/2027 del Programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega para cursar 1º de Bachillerato en Canadá y Estados Unidos el próximo curso. Los estudiantes extremeños forman parte del total de 450 becados entre más de 7.800 aspirantes de toda España.

La fundación destaca que el proceso de selección ha sido especialmente exigente. Además de contar con una nota mínima de notable en 3º de ESO, los candidatos han tenido que superar una prueba específica de inglés y una entrevista personal en la fase final. Desde la puesta en marcha del programa, más de 5.600 estudiantes españoles han disfrutado de esta experiencia académica internacional.

Por comunidades

En esta edición, 80 de las becas han recaído en alumnos de centros educativos de Galicia, en Andalucía 89, Madrid (58), Comunidad Valenciana (48), Cataluña (32) y otras regiones del país. La beca cubre la totalidad de los gastos necesarios para realizar un curso académico en el extranjero, incluyendo el permiso de estudiante, los viajes, la matrícula y escolarización, el alojamiento y la manutención con una familia anfitriona, el seguro médico y de responsabilidad civil, así como una asignación mensual y la convalidación del curso en España.

Por último, indicar que antes de su salida, tanto los alumnos extremeños como sus familias participarán en sesiones de formación orientadas a facilitar su adaptación académica y personal a los países de destino, con el apoyo y seguimiento continuado de la Fundación Amancio Ortega durante toda la estancia.