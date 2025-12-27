Extremadura acelera en el índice de competitividad y se sitúa en cabeza del crecimiento

La competitividad regional en España ha suavizado su ritmo de avance en 2024, aunque ha seguido reduciendo las brechas entre autonomías en la última década. En este contexto, Extremadura ha sido una de las comunidades donde el crecimiento del Índice de Competitividad Regional (ICREG) ha resultado más intenso, según la novena edición del Informe de la Competitividad Regional en España 2025, elaborado por el Consejo General de Economistas de España (CGE) con el patrocinio de Banco Sabadell.

El estudio, recién publicado, se basa en la explotación del ICREG 2024 y ofrece una radiografía de la competitividad territorial en España, acompañada de un análisis dinámico sobre su evolución estructural.

Avance medio del 2% en España

El análisis revela que la competitividad estructural de las 17 comunidades autónomas ha aumentado de media un 2% en 2024, en línea con la evolución del periodo 2008-2024. No obstante, el informe advierte de una "progresiva desaceleración", una vez superadas buena parte de las perturbaciones que habían condicionado los resultados en ejercicios anteriores.

| / INFORME DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL EN ESPAÑA 2025

Por territorios, Extremadura, Andalucía y la Comunidad Foral de Navarra han registrado incrementos "particularmente intensos" del índice, mientras que Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Euskadi y La Rioja han experimentado crecimientos en el entorno de la media. En Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Región de Murcia no se han apreciado cambios reseñables, y el ICREG solo se ha reducido en Baleares, Canarias y Cantabria.

Clasificación por niveles de competitividad

En 2024, el grupo de competitividad alta ha estado integrado por la Comunidad de Madrid, Navarra y Euskadi, aunque estas dos últimas han intercambiado posiciones. Cataluña se ha mantenido como la única región en el nivel de competitividad media-alta.

El grupo de comunidades con nivel competitivo relativo medio-bajo lo han formado La Rioja, Aragón, Galicia, Castilla y León, Cantabria y el Principado de Asturias, que ha progresado desde el nivel bajo. Finalmente, el grupo de competitividad baja ha incluido a Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares, Andalucía y Extremadura, pese al fuerte avance registrado por esta última en el último ejercicio.

| / INFORME DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL EN ESPAÑA 2025

El análisis de Extremadura

Son siete los ejes que mide este informe para valorar el Índice de Competitividad Regional. De ellos, Extremadura presenta el máximo crecimiento en Entorno Económico (dinamismo y tamaño), Mercado de Trabajo, Entorno Institucional, Infraestructuras Básicas e iInnovación, lo que sitúa su evolución en la cabecera del ranking español. Tan solo cae en Eficiencia Empresarial (valora el tejido empresarial amplio, sofisticado e internacionalizado), y se mantiene en el eje de Capital Humano.

Dentro de estos ejes, las variables con una evolución más favorable en la comunidad extremeña son la evolución del PIB en volumen y Tasa de ahorro (eje 1), Tasa de paro, Tasa de paro de larga duración, Tasa de temporalidad, Parque de vehículos ecológicos, Empresas de más de 250 trabajadores e Investigadores, Patentes y Gasto en I+D empresarial.

Las variables con descenso significativo son: Adultos en formación, Mujeres empleadoras y Variación de Coste Laboral Unitario, y Gasto en I+D.

Convergencia territorial

El informe destaca que en 2024 todos los ejes, salvo el de eficiencia empresarial, han contribuido positivamente al crecimiento del ICREG, con especial dinamismo en los ámbitos de entorno económico, mercado de trabajo y capital humano.

En este sentido, el CGE subraya la importancia de la convergencia territorial para el crecimiento equilibrado, la cohesión regional y la mejora del bienestar. Así, el estudio confirma que la competitividad estructural regional en España muestra un "aceptable patrón convergente" en el periodo 2013-2024, una vez superada la crisis de la Gran Recesión, con una reducción de las diferencias entre regiones gracias al avance en innovación, capital humano y mercado laboral.

Valoración de los economistas

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha señalado que "el entorno general se ha caracterizado por un sólido crecimiento económico, apoyado en el dinamismo de la demanda nacional y en la aportación positiva de la demanda externa, gracias al fuerte impulso del turismo". No obstante, ha advertido de que resulta "preocupante la atonía de las exportaciones de bienes".

Vázquez Taín ha concluido que, pese a las diferencias persistentes entre territorios, la convergencia competitiva regional "es una realidad que debe animar a todos los agentes implicados a perseverar en este objetivo".