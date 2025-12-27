Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extremadura atrae a más aficionados canarios a la caza gracias al aeropuerto de Badajoz

La Federación Extremeña de Caza destaca la importancia de los cotos intensivos en Extremadura, que atraen a cazadores canarios y benefician a la economía local con estancias de hasta siete días

Un cazador en el campo con sus perros

Un cazador en el campo con sus perros / EFE

Efe

Badajoz

Muchos extremeños tienen ahora más fácil la oportunidad de viajar a Canarias gracias al aumento de los vuelos desde el aeropuerto de Badajoz, una iniciativa que también tiene su trayecto de vuelta, pues muchos cazadores de las islas se sienten atraídos por Extremadura.

El presidente de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), José María Gallardo, ha afirmado a EFE que muchos de estos cazadores, que venían tiempo atrás a zonas como Castilla La Mancha, comenzaron a descubrir Extremadura "gracias a los cotos intensivos, que ofrecen una oferta cinegética durante muchos meses del año y que apuestan por el refuerzo de las poblaciones de perdiz y de conejo".

Más de un millar de cazadores canarios al año

En este sentido hay cotos en la comunidad autónoma "a los que vienen más de un millar de cazadores canarios al año", y no en vano distintos campeonatos a nivel insular se realizan en la propia Extremadura.

Gallardo considera que el aumento de los vuelos Badajoz-Canarias "no es por tanto por casualidad", pues "ha tenido también mucho que ver esta circunstancia".

Entre cinco y siete días

El amplio periodo de estancia, entre cinco y siete días en muchos casos, o el importante poder adquisitivo de estos visitantes benefician a su vez a muchos otros sectores de la economía extremeña.

Carlos Caro, responsable de un establecimiento turístico y de un coto sostenible en Garrovillas, ha explicado que incluso ha abierto una tapería con el objetivo de que los cazadores canarios tengan un espacio para comer y cenar pues "el mundo rural está cada vez peor especialmente en invierno".

Encuentro de cazadores canarios

En el municipio se celebra por ejemplo un encuentro de cazadores canarios en febrero donde en la última edición se estima que generaron unos 12.000 euros en ingresos para el municipio en unos cinco días.

Caro ha coincidido en que "el turismo cinegético ha sido fundamental para que hoy haya líneas a Gran Canaria y Tenerife", pues aterrizar en Badajoz "es una ventaja enorme" en relación a tener que llegar a Extremadura vía aeropuertos de Sevilla o Madrid.

Y el número de aficionados canarios podría ser incluso mayor, han coincidido Gallardo y Caro, si el aeródromo pacense contara con un servicio de coches de alquiler o si las administraciones llegaran a un acuerdo para abaratar las elevadas tasas a pagar hoy por el transporte aéreo de armas y perros.

TEMAS

Extremadura atrae a más aficionados canarios a la caza gracias al aeropuerto de Badajoz

