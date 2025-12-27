Las familias extremeñas se preocupan más por el contenido que por el tiempo de pantalla de sus hijos

Las familias extremeñas muestran una creciente preocupación por el impacto del contenido digital y los algoritmos en los jóvenes, por encima del número de horas que pasan frente a las pantallas. Así se desprende de una de las principales conclusiones de la campaña 'Zona Cero Pantallas', impulsada por el centro comercial El Faro de Badajoz con el objetivo de concienciar sobre el uso responsable de los dispositivos digitales en la infancia.

Bajo el lema 'Desconectar para reconectar', la iniciativa ha servido como espacio de reflexión y escucha activa, ofreciendo a padres y madres herramientas prácticas para fomentar un uso equilibrado de la tecnología y reforzar el vínculo familiar. Uno de los ejes de la campaña fue el reto Cero Pantallas, una propuesta de desconexión digital desarrollada durante varios días en el centro comercial.

En total, 103 familias extremeñas aceptaron dejar sus móviles en taquillas durante su estancia en El Faro, superando la media hora de desconexión y alcanzando 3.920 minutos sin pantallas. A nivel global, la acción permitió acumular 95.494 minutos de desconexión digital en los ocho centros comerciales participantes. Durante ese tiempo, padres e hijos participaron en actividades lúdicas, talleres y juegos familiares, pensados para favorecer el tiempo compartido y la comunicación sin mediación tecnológica.

Las principales preocupaciones

El tiempo frente a las pantallas sigue siendo un foco de tensión en muchos hogares. Los padres reconocen dificultades para poner límites sin generar conflicto, una sensación creciente de dependencia, así como el impacto del uso nocturno del móvil en el sueño, el estudio y el estado de ánimo de los menores. A ello se suman las dudas constantes sobre la edad adecuada para el primer móvil o el acceso a redes sociales, en un entorno marcado por la comparación social y la presión del “todos lo tienen”.

Cabe destacar que los expertos participantes en la campaña también compartieron una serie de pautas de actuación, coincidiendo en que el uso de pantallas en la infancia responde en muchos casos a factores estructurales y emocionales, como la conciliación laboral, el cansancio o la falta de redes de apoyo, y no a una falta de interés por parte de las familias.

Por ello, recomendaron empezar por el ejemplo adulto, ya que la reducción del uso de pantallas por parte de los padres tiene un impacto mayor que cualquier norma. En la adolescencia, destacaron la importancia de priorizar el vínculo frente al control, fomentar la conversación, ofrecer alternativas saludables al ocio digital y acompañar a los menores ante cualquier dificultad, entendiendo el error como parte natural del aprendizaje.

Los profesionales

En concreto, la campaña contó con la participación del psicólogo Juan Carlos Mercado; la educadora social de la Asociación Oncológica de Extremadura, María Engracia Manzanedo; la divulgadora en educación positiva Isabel Cuesta (Una madre molona); la doctora y psicóloga especialista en familias Cristina Sánchez, del centro médico ‘Contigo’; así como la especialista deportiva en movimiento y salud, Marta Barrena.

Como cierre de la iniciativa, Castellana Properties, propietaria del centro comercial El Faro, presentó el documental ‘Zona Cero Pantallas’, que recoge los testimonios de los especialistas y las conclusiones del proyecto, junto a un pódcast con todas las charlas y mesas redondas, que se encuentra disponible en abierto en Spotify y YouTube.