El tiempo
Un frío helador deja temperaturas bajo cero este sábado en Extremadura: hasta -3.5 grados de mínima
La previsión meteorológica anuncia para el domingo cielos nubosos con posibles lluvias débiles
El desplome de las temperaturas que se inició el 21 de diciembre coincidiendo con la entrada del invierno sigue dejando valores bajo cero a lo largo y ancho del territorio extremeño. Esta pasada madrugada del 27 de diciembre, con datos hasta las 8.00 de la mañana actualizados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Nuñomoral, Peraleda del Zaucejo, Retamal de Llerena, Fregenal de la Sierra y Alburquerque han marcado las mínimas, -3.5, -2.9, -2.5 y -2.3, respectivamente. El valor más bajo del viernes lo encabezaba, igualmente, la localidad cacereña de Nuñomoral, donde sufrieron los -3.8 grados a las 8.40 de la mañana.
En cuanto a la predicción para esta jornada, estará marcada por una evolución hacia cielos cubiertos y el avance de un frente de precipitaciones que recorrerá la región de sur a norte. El día comenzará con una visibilidad reducida debido a la presencia de brumas y bancos de niebla matinales, por lo que se recomienda precaución en los desplazamientos por carretera durante las primeras horas.
Respecto de los termómetros, las temperaturas mínimas se mantendrán estables, permitiendo la aparición de heladas débiles. Por el contrario, las máximas experimentarán un ligero ascenso, que podría ser más acusado en determinadas localidades. El viento soplará de componente este y sureste con intensidad floja a moderada, aunque se advierte de la posibilidad de rachas fuertes de forma ocasional, especialmente en áreas expuestas.
Domingo 28
Para este domingo, permanecen los cielos nubosos, que pueden dejar lluvias débiles en la primera mitad del día. Se esperan también brumas y algún banco de niebla y la cota de nieve se situará sobre los 1.500 metros.
Los termómetros se mantienen en la tónica de esta jornada, aunque las mínimas podrían sufrir un ligero ascenso, dejando mínimas de 5 grados en Badajoz capital y 7 en la capital cacereña.
