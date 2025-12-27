Temporal
La niebla condiciona la circulación en varios tramos de las carreteras extremeñas
La Dirección General de Tráfico informa de cortes en al menos tres tramos de las vías de la región debido a la densa niebla, que dificulta la circulación este sábado
Los bancos de niebla condicionan la circulación este sábado, con corte a las 10,00 horas, en al menos tres tramos de las carreteras de Extremadura.
Concretamente, en la provincia de Badajoz se ve afectada la A-5 entre los kilómetros 407 y 374, esto es, entre Badajoz y Talavera la Real, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) y recoge Europa Press.
Del mismo modo, en la provincia de Cáceres la niebla afecta a otro tramo de la A-5 comprendido entre los kilómetros 205 y 194, es decir, entre los municipios de Romangordo y Almaraz.
Esta meteorología adversa también deja visibilidad reducida entre los kilómetros 515 y 535 de la A-66, entre los municipios de Cañaveral y Casar de Cáceres.
- Elecciones en Extremadura en directo: La participación a las 11 de la mañana se sitúa en el 8,78%
- El AVE de Extremadura no tendrá que esperar a que se construya la estación de Toledo
- La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
- Extremadura, bajo cero: las cinco localidades más frías de la noche navideña
- Monroy y Campillo de Deleitosa, los pueblos que pueden decidir el último escaño en las elecciones de Extremadura
- Los funcionarios de la Junta de Extremadura tienen un nuevo portal del empleado
- Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general del PSOE de Extremadura pero tomará el acta de diputado
- Dos de cada diez trabajadores extremeños verán prorrogado su salario hasta un nuevo real decreto