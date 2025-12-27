Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de diciembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Dos de las tres mujeres asesinadas por sus parejas en 2025 tenían hijos en común que quedan bajo el seguimiento del Servicio de Protección a la Infancia de la Junta

La ceremonia institucional previa al arranque de los trabajos tendrá lugar el próximo 29 de diciembre en Nisa

El cáncer de tráquea, bronquios y pulmón fue el tumor más letal en Extremadura, con 555 fallecimientos registrados el pasado año, detallan los datos del INE

Los técnicos están en permanente contacto con ellos, tanto por teléfono como visitando la vivienda, para cualquier asunto que necesiten

Ocho agentes del equipo de buceo de la asociación extremeña multisectorial de emergencias participan en estas labores junto a la Policía Nacional