Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de diciembre

La violencia de género deja cinco menores huérfanos y 91 en situación de riesgo
Dos de las tres mujeres asesinadas por sus parejas en 2025 tenían hijos en común que quedan bajo el seguimiento del Servicio de Protección a la Infancia de la Junta
La consignación de las obras del puente de Cedillo acerca el fin de la última frontera de la Unión Europea
La ceremonia institucional previa al arranque de los trabajos tendrá lugar el próximo 29 de diciembre en Nisa
¿De qué morimos los extremeños? Estos son los últimos datos del INE
El cáncer de tráquea, bronquios y pulmón fue el tumor más letal en Extremadura, con 555 fallecimientos registrados el pasado año, detallan los datos del INE
El Imas asiste a los hijos del matrimonio nicaragüense que falleció mientras dormía en Cáceres
Los técnicos están en permanente contacto con ellos, tanto por teléfono como visitando la vivienda, para cualquier asunto que necesiten
Bomberos voluntarios buscan en el río Guadiana de Badajoz el arma que se empleó para asesinar a la funcionaria
Ocho agentes del equipo de buceo de la asociación extremeña multisectorial de emergencias participan en estas labores junto a la Policía Nacional
