Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de diciembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Protesta contra la violencia de género.

Protesta contra la violencia de género. / El Periódico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La violencia de género deja cinco menores huérfanos y 91 en situación de riesgo

Dos de las tres mujeres asesinadas por sus parejas en 2025 tenían hijos en común que quedan bajo el seguimiento del Servicio de Protección a la Infancia de la Junta

La consignación de las obras del puente de Cedillo acerca el fin de la última frontera de la Unión Europea

La ceremonia institucional previa al arranque de los trabajos tendrá lugar el próximo 29 de diciembre en Nisa

¿De qué morimos los extremeños? Estos son los últimos datos del INE

El cáncer de tráquea, bronquios y pulmón fue el tumor más letal en Extremadura, con 555 fallecimientos registrados el pasado año, detallan los datos del INE

El Imas asiste a los hijos del matrimonio nicaragüense que falleció mientras dormía en Cáceres

Los técnicos están en permanente contacto con ellos, tanto por teléfono como visitando la vivienda, para cualquier asunto que necesiten

Bomberos voluntarios buscan en el río Guadiana de Badajoz el arma que se empleó para asesinar a la funcionaria

Ocho agentes del equipo de buceo de la asociación extremeña multisectorial de emergencias participan en estas labores junto a la Policía Nacional

TEMAS

Extremadura atrae a más aficionados canarios a la caza gracias al aeropuerto de Badajoz

Extremadura convoca las pruebas libres para obtener el título de ESO para adultos

La niebla condiciona la circulación en varios tramos de las carreteras extremeñas

La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados

Un frío helador deja temperaturas bajo cero este sábado en Extremadura: hasta -3.5 grados de mínima

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de diciembre

‘Los Primos’, de Extremadura al mundo sin olvidar sus raíces

La violencia de género deja cinco menores huérfanos y 91 en situación de riesgo

