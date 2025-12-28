La edición más internacional de FIO Extremadura busca las mejores imágenes entre 7.200 fotografías enviadas de 46 países

El concurso fotográfico 'Las Aves Silvestres', organizado por la Junta de Extremadura en el ámbito de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que se celebra cada año en el Parque Nacional de Monfragüe, ha recibido 7.254 imágenes procedentes de 46 países. En total, se han registrado 766 participantes, de los que 547 son de España, Argentina (35), Portugal (21) e Italia (16).

Sin fronteras

Este certamen de fotografía, dotado con 7.300 euros en premios, ha aumentado su proyección con el paso de los años y en la 21ª edición ha alcanzado su mayor representatividad internacional, en una lista en la que figuran países como Francia, Alemania, Estados Unidos, México, Colombia, Chile, India, China, Bangladesh y Brunéi, entre otros.

El jurado, compuesto por los fotógrafos de naturaleza Adriana Sanz, José Benito Ruiz, Marc Albiac, Merce R. Romero, Pablo Bou y Ricardo Lourenço, tendrá unos días para valorar los trabajos y comunicar su deliberación a los ganadores de las diferentes categorías. La gala del concurso, en la que se entregarán los premios y se anunciará el vencedor absoluto de FIO 2026, se celebrará el 28 de febrero en la feria, en Villarreal de San Carlos.

Categorías

El concurso establece cinco categorías (C1 Retratos de aves, C2 Aves en su entorno, C3 Aves en acción, C4 Visión artística de las aves y C5 Jóvenes fotógrafos/as, para menores de 18 años). Cada uno de estos premios está dotado con 1.000 euros, excepto el de jóvenes, que consiste en material fotográfico valorado en 800 euros. Además, se convoca el galardón especial 'Fotógrafo/a extremeño/a' con una cuantía de 900 euros.

La fotografía ganadora absoluta, elegida entre las vencedoras de las categorías C1, C2, C3 y C4, recibirá 2.000 euros, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Las instantáneas premiadas y las finalistas formarán una exposición que podrá verse en FIO 2026.

Fechas de la nueva edición

Monfragüe volverá a convertirse en referente mundial de turismo ornitológico del 27 de febrero al 1 de marzo con la 21ª edición de FIO, decana del sector en España y segunda más importante de Europa. La última edición cosechó los mejores números , con 18.984 visitantes, 114 expositores procedentes de 14 comunidades autónomas y 6 países (Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Perú y Portugal). Además, se registró el récord de 615 reuniones empresariales en una mañana.

La cita 2026 programará actividades para los profesionales y el público general, como jornadas, conferencias de fotografía, talleres infantiles, rutas senderistas y observatorios ornitológicos en Monfragüe, una de las mecas mundiales para la observación de aves, reserva de la biosfera de la Unesco y primer destino starlight de turismo astronómico de Extremadura. El certamen reunirá lo mejor de la oferta y los servicios relacionados con la naturaleza y la observación de aves. Destinos, alojamientos, empresas de actividades, fabricantes y distribuidores de fotografía y óptica, editoriales y asociaciones conservacionistas, entre otros expositores, mostrarán sus proyectos y novedades.

Esta vez, la imagen gráfica de la feria corre a cargo de la ilustradora pacense Ana Fernández, conocida como 'Sylvática'. Ha elegido como especie protagonista es el somormujo lavanco (Podiceps cristatus), un ave elegante que puede verse en embalses y charcas ganaderas de Extremadura durante todo el año y cuyo cortejo nupcial es uno de los más espectaculares y complejos de la avifauna ibérica. Con esta especie, la autora llama a la necesidad de proteger los humedales, marismas y embalses.