La energía como oportunidad laboral: 1.400 personas se forman en Extremadura

Unas 1.400 personas se han formado este 2025 en Extremadura en materia energética a través de un plan de acciones promovido por la Junta de Extremadura, y que han llevado a cabo las propias empresas del Clúster de la Energía, que han desplegado por toda la región unas 93 acciones formativas, tanto de forma presencial como online.

La clausura y balance de este plan formativo tuvo lugar esta semana en la sede del Colegio de Arquitectos de Cáceres (Coade), con la asistencia de la secretaria general de Empleo de la Junta, María José Nevado, y el presidente del Clúster de la Energía, Vicente Sánchez, así como representantes de las empresas que han participado en este plan.

Nevado explicó que han sido las propias empresas del sector las que han diseñado los curso en función de la demanda laboral lo que va a contribuir a "mejorar la empleabilidad de muchas personas que son trabajadores desempleados" porque además "se han centrado en perfiles especialmente vulnerables como son jóvenes de entornos rurales, mujeres y parados de larga duración".

"Han conseguido romper con esa brecha de falta de personal cualificado y perfiles que las empresas están necesitando en un sector como es el energético, en el que Extremadura tiene un potencial enorme de crecimiento y que está además aportando a la economía datos muy positivos y contribuyendo a crear empleo estable y empleo de calidad", señaló Nevado en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press.

Los cursos

Entre los cursos que se han ofrecido están algunos sobre prevención de riesgos laborales obligatoria para poder trabajar, también asesores energéticos, "que había una carencia enorme de ese tipo de profesionales", y sobre todo instaladores y mantenedores de plantas fotovoltaicas, debido al incremento de estas infraestructuras en la región.

"Creemos que sí que va a haber un alto porcentaje de inserción en este Plan de Formación 2025 que, además, ha sido pionero porque en este sector específicamente nunca se había impartido", explicó Nevado, que recordó que sí se habían programado acciones formativas en planes diversos pero "no había uno que exclusivamente se hiciera para este sector que es clave y sobre todo liderado por quien lo tienen que liderar, que son las empresas".

En parecidos términos se pronunció el presidente del Clúster, Vicente Sánchez, quien explicó que este plan era una demanda de las empresas que conocen las necesidades del sector, y que habían planteado no solo diseñar el temario sino realizar la formación con los propios profesionales de las empresas "para poder darle a los alumnos todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo con el paso de los años y la experiencia de trabajar en este sector en Extremadura, tan importante y con tanto futuro y desarrollo".

El sector en la región

A la pregunta de en qué punto está Extremadura en el sector energético, especialmente en las renovables, Sánchez recordó que hay muchos proyectos instalados y otros en marcha porque "Extremadura es una región que, por suerte, tiene mucho espacio, mucho sol y una administración que está volcada con las energías renovables".

"Lo que tenemos que marcar es un plan estratégico, no solamente eólica o fotovoltaica, sino en general con las energías renovables, porque entendemos que así es como debe ser y como debemos funcionar para que todas las empresas y todas las que vengan a invertir a Extremadura sepan cuáles son los pasos a seguir en cada uno en su diferente materia", subrayó.

Por ejemplo, se refirió al hidrógeno verde para el que se pide este plan estratégico para que "todas las empresas que vengan a Extremadura a invertir sepan cuál es el camino". "Sobre todo, debemos incidir en el autoconsumo, en pequeñas instalaciones fotovoltaicas, pero también es autoconsumir la biomasa y todos los residuos que tenemos en nuestra industria para poder producir, por ejemplo, biogás o utilizar esa fotovoltaica para poder producir hidrógeno verde, que al final lo que hacemos es hacer energía local y no depender del exterior, es decir, conseguir la independencia energética", manifestó.

El Clúster de la Energía está compuesto en la región por cerca de 70 empresas de todo tipo, desde grandes empresas a autónomos y pymes dentro del sector, de las cuales han participado 18 empresas en el plan de formación que ya ha concluido este año. Por su parte, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, Emilio Borrega, ahondó en la idea de que la energía es un sector estratégico para el desarrollo de Extremadura y "la formación es fundamental para que ese desarrollo sea óptimo y se desarrolle en las mejores condiciones".