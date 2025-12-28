La estrella Michelín que brilla en verde, blanco y negro

«Hay gente que cuenta que quería dedicarse a esto de toda la vida. Otros, que siempre han tenido el sueño o que lo han heredado de sus padres. En mi caso, siempre ha habido mucho amor por la cocina, pero nadie de mi familia ha vivido de ello». Así lo revela el chef Rubén Hernández al inicio de una entrevista con este diario. El extremeño inauguró EMi, su primer restaurante, el pasado mes de julio y ya ha logrado una Estrella Michelín, galardón muy difícil de alcanzar en el firmamento gastronómico. Un reconocimiento que además cobra más valor cuando el cocinero se sincera: su camino se topó con los fogones de manera totalmente improvisada.

Una tradición no heredada

En su casa, cocinar siempre fue un acto cotidiano y marcado por el saber hacer de su madre y de su abuela. Por ello, a pesar de que su núcleo familiar siempre se ha mantenido ajeno al sector hostelero profesional, cultivaba una sensibilidad culinaria reconocible y diferenciada.

En cualquier caso, Rubén Hernández optó por realizar la carrera de Magisterio en Sevilla. Sin embargo, se percató de que no tenía vocación para ejercer la profesión y comenzó a formarse de nuevo en esta misma ciudad, pero en la rama de cocina. Rubén, quien reconoce ser una persona «muy competitiva», ingresó posteriormente para hacer prácticas en el Casino de Madrid, lugar emblemático que acoge el restaurante de Paco Roncero, chef con 2 Estrellas Michelín. Desde entonces, el cocinero lo tuvo claro: «A partir de ese momento no miramos atrás. Ahí ya comenzó todo».

A pesar de haber desarrollado la mayoría de su vida personal y profesional en la capital por motivos laborales de sus padres, Rubén Hernández es originario del pueblo de Reina (Badajoz), con una población aproximada de 142 habitantes. El protagonista reconoce que su restaurante cuenta con «importantes raíces extremeñas» y que, siempre que puede, aprovecha el tiempo libre para volver al municipio que le vio crecer y que tanta felicidad le evoca a él y a su familia: «Al pueblo le tenemos mucho cariño. Estoy deseando tomarme vacaciones para irme allí con la familia a coger aceitunas y a cazar con mi padre».

Por ello, y aunque su origen está ligado a la Extremadura rural, la vida de Rubén Hernández dio un giro desde muy joven cuando sus padres se trasladaron a Madrid por motivos laborales. Su madre comenzó a trabajar en una residencia geriátrica, mientras que su padre, cazador de profesión, compaginaba su labor con una profunda conexión con el campo y las tradiciones cinegéticas. Este cambio de residencia marcó gran parte de su infancia y adolescencia, permitiéndole crecer en la capital sin perder el vínculo con su tierra natal, un lazo que con el tiempo se convertiría en una de las señas de identidad de su cocina.

Platos con raíces

Una tradición cinegética utilizada por el cocinero para representar varios de los platos de su cocina: «Tenemos catorce o quince platos, y normalmente cinco de ellos están inspirados en la caza extremeña, con carnes de jabalí o de ciervo, muy típicos de mi zona».

Del mismo modo, su labor culinaria incluye toques de los diferentes lugares en los que Rubén ha trabajado: desde su estancia en Tokio hasta el restaurante Azurmendi, en Bilbao, pasando por su vida en Dinamarca, donde trabajó durante un lustro en el restaurante de alta cocina Noma. A su interminable lista se suman el restaurante Geranium, en Copenhague, y su desempeño en Atomix, restaurante coreano de Nueva York en el que estuvo durante ocho años.

A pesar de haber trabajado en medio mundo, lo más emocionante de su carrera gastronómica le llega en España con el reconocimiento de la Guía Michelín. Una noticia que no se anunció con llamadas ni certezas previas: tan solo una invitación cargada de esperanza y nerviosismo. Hernández acudió a la gala con la ilusión intacta, pero sin la seguridad de que su nombre fuera pronunciado. «Hasta que no dicen el nombre del restaurante, no es seguro el premio. Te mandan el mensaje de la nominación, pero no sabes nada más hasta el día del evento», explica.

Y entonces ocurrió lo esperado: EMi fue llamado a subir al escenario y, en cuestión de segundos, todos esos meses —y años— de esfuerzo, disciplina y sacrificio del pacense se condensaron en el mayor reconocimiento que puede tener la labor culinaria: la estrella Michelín. Gracias a esta distinción se permite certificar su excelencia culinaria –una que ya poseía previamente– y sitúa a su proyecto entre los grandes nombres de la gastronomía contemporánea.

Lejos de acomodarse en el éxito, Rubén Hernández ya mira hacia el futuro con ambición serena y con los pies firmemente en la tierra. Entre sus próximos objetivos se encuentra la apertura de un nuevo restaurante en Madrid, un concepto más informal que complemente eMI y que ya se encuentra en fase de proyección, aunque su materialización dependerá de encontrar el espacio adecuado: «Tenemos proyectos pensados aquí, pero el problema es encontrar espacios. Puede que tarde unos dos años en desarrollarse».

Finalmente, a más largo plazo, el cocinero sueña con regresar a Reina, su pueblo natal, donde planea construir una casa rural modernizada, que combine elementos hogareños como un huerto propio o varias habitaciones con un restaurante. Un refugio gastronómico que simboliza su idea de éxito: crecer sin olvidar el origen y el cariño de su tierra.