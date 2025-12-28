Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extremadura se despide del año con heladas y nieblas en los valles del Tajo y Guadiana

La cena de Nochevieja y las uvas se desarrollarán con valores muy bajos y heladas débiles dispersas, marcando un ambiente gélido en toda la región

Niebla en una carretera extremeña.

Niebla en una carretera extremeña. / El Periódico

Laura Alcázar

Laura Alcázar

Extremadura encara la recta final del año con una situación meteorológica marcada por la estabilidad, pero con un clima invernal. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para los días previos y la gran noche del miércoles 31 (Nochevieja) confirma que el frío y la falta de visibilidad serán los protagonistas en las celebraciones.

Este lunes, la semana comenzará con brumas y nieblas dispersas, especialmente generalizadas en la provincia de Badajoz, donde podrían no levantarse en todo el día. Las temperaturas mínimas ya inician su descenso.

En la jornada del martes, se mantiene la tónica con cielos poco nubosos pero con alta probabilidad de bancos de niebla en los valles de los grandes ríos. Las heladas débiles empezarán a hacer acto de presencia en zonas de montaña y puntos aislados.

Nochevieja muy fría

Para el día de Nochevieja, la previsión apunta a una jornada de transición hacia un frío más intenso. La mañana del miércoles estará marcada por nieblas que podrían ser persistentes en las vegas del Guadiana y el Tajo, lo que obliga a extremar la precaución en los desplazamientos por carretera para las cenas familiares.

Se esperan intervalos nubosos, pero sin riesgo de precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, los termómetros marcarán un descenso generalizado.

La cena de Nochevieja y las uvas se desarrollarán con valores muy bajos y heladas débiles dispersas, por lo que el ambiente será gélido en toda la región.

