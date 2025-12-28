Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista a Rodríguez IbarraGuía MichelinEl tiempoRedes socialesSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Propuesta de UPTA

Extremadura pide rebajar cinco puntos el IRPF para los autónomos: el ahorro sería de unos 1.400 euros

En el tramo estatal se aplicaría una rebaja de 650 euros de media

Un trabajador por cuenta propia.

Un trabajador por cuenta propia. / EL PERIÓDICO

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha iniciado una campaña en Extremadura para impulsar una reforma fiscal en los tramos autonómicos del IRPF que pagan los autónomos, un colectivo que alcanza las 2.023.446 personas a nivel nacional y 54.994 en la región. De llevarse a cabo la rebaja de cinco puntos que plantean, un autónomo se ahorraría de media 650 euros en el tramo estatal del IRPF y 1.400 euros en el autonómico.

En el marco de esta iniciativa, que abarca a todas las comunidades autónomas, UPTA ha comenzado a remitir a los parlamentos autonómicos su propuesta de bajada de impuestos, con el objetivo de reducir la presión fiscal, aumentar la liquidez disponible en los pequeños negocios, generar estabilidad mejorando su capacidad de inversión, reducir posibles cierres y mantener “a raya” la economía sumergida.

Esta propuesta ha sido abordada recientemente en el Foro de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, constituido por representantes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y de las organizaciones más representativas del colectivo. En dicha reunión, UPTA estuvo representada por Reyes Casabella, responsable del área fiscal, e Inés Mazuela, responsable jurídica e institucional de la organización, quienes presentaron una reforma fiscal basada en los principios de equidad y progresividad.

La reforma

En concreto, UPTA defiende una reducción de cinco puntos porcentuales en los tipos impositivos del IRPF aplicables a los rendimientos netos de actividades económicas, tanto en el ámbito estatal como en los tramos autonómicos, para autónomos con facturación de hasta 35.200 euros anuales. Esta medida supondría una rebaja fiscal media de aproximadamente 650 euros al año por autónomo en el IRPF estatal y un ahorro fiscal medio adicional de 1.400 euros en los tramos autonómicos, lo que "mejoraría significativamente la liquidez del colectivo e impulsando el consumo, la inversión y la continuidad de la actividad.

Según UPTA, el actual sistema genera un claro desequilibrio: España cuenta con más de 3,4 millones de trabajadores autónomos, muchos con ingresos modestos y márgenes reducidos, frente a un número muy limitado de grandes sociedades —alrededor de 50.000— que superan los 4 millones de euros de facturación. "Mientras los pequeños autónomos soportan una presión fiscal elevada en proporción a sus ingresos, las grandes corporaciones disponen de mecanismos y deducciones que les permiten optimizar su carga tributaria", sostienen.

Para garantizar el equilibrio del sistema tributario y un reparto justo de la carga fiscal, la propuesta de UPTA incluye una subida de entre 5 y 7 puntos porcentuales en los tipos del Impuesto sobre Sociedades para las grandes empresas con facturación superior a 4 millones de euros. Esta medida permitiría elevar el tipo efectivo del 20% actual hasta el 25-27%, generando una recaudación adicional estimada de entre 1.200 y 1.800 millones de euros, suficiente para compensar la pérdida de recaudación del IRPF y preservar los servicios públicos esenciales.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, la organización de profesionales plantea una batería de deducciones fiscales en el IRPF con el objetivo de reducir la brecha fiscal que afecta al trabajo autónomo frente a otras formas jurídicas de empresa. Según destacan, la propuesta ha sido valorada de manera positiva por la AEAT, que la ha calificado como “interesante y enriquecedora”, agradeciendo el trabajo técnico realizado por UPTA, a falta de un análisis más profundo.

TEMAS

  1. Elecciones en Extremadura en directo: La participación a las 11 de la mañana se sitúa en el 8,78%
  2. El AVE de Extremadura no tendrá que esperar a que se construya la estación de Toledo
  3. La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados
  4. Extremadura, bajo cero: las cinco localidades más frías de la noche navideña
  5. La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
  6. Monroy y Campillo de Deleitosa, los pueblos que pueden decidir el último escaño en las elecciones de Extremadura
  7. Amancio Ortega beca a ocho estudiantes de Extremadura para formarse en EEUU y Canadá
  8. Los funcionarios de la Junta de Extremadura tienen un nuevo portal del empleado

Extremadura pide rebajar cinco puntos el IRPF para los autónomos: el ahorro sería de unos 1.400 euros

Extremadura pide rebajar cinco puntos el IRPF para los autónomos: el ahorro sería de unos 1.400 euros

Las preferencias residenciales de los extremeños: un 74% quiere quedarse en España pero un 64% valora cambiar de comunidad

Las preferencias residenciales de los extremeños: un 74% quiere quedarse en España pero un 64% valora cambiar de comunidad

Estos son los nuevos vehículos de Extremadura para hacer frente al hielo y la nieve

Estos son los nuevos vehículos de Extremadura para hacer frente al hielo y la nieve

Extremadura refuerza de nuevo su apuesta por los nómadas digitales con ayudas de hasta 15.000 euros

Extremadura refuerza de nuevo su apuesta por los nómadas digitales con ayudas de hasta 15.000 euros

El jurista extremeño que organizó la América de Felipe II y sostuvo durante siglos la presencia española

El jurista extremeño que organizó la América de Felipe II y sostuvo durante siglos la presencia española

El consumo de combustibles fósiles para automoción en Extremadura continúa en los niveles de hace dos décadas

El consumo de combustibles fósiles para automoción en Extremadura continúa en los niveles de hace dos décadas

La RAE abre la puerta al castúo: 'chacho', 'mijina' y 'jincar' entrarán en el Diccionario de 2026

La edición más internacional de FIO Extremadura busca las mejores imágenes entre 7.200 fotografías enviadas de 46 países

La edición más internacional de FIO Extremadura busca las mejores imágenes entre 7.200 fotografías enviadas de 46 países
Tracking Pixel Contents