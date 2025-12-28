Extremadura pide rebajar cinco puntos el IRPF para los autónomos: el ahorro sería de unos 1.400 euros

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha iniciado una campaña en Extremadura para impulsar una reforma fiscal en los tramos autonómicos del IRPF que pagan los autónomos, un colectivo que alcanza las 2.023.446 personas a nivel nacional y 54.994 en la región. De llevarse a cabo la rebaja de cinco puntos que plantean, un autónomo se ahorraría de media 650 euros en el tramo estatal del IRPF y 1.400 euros en el autonómico.

En el marco de esta iniciativa, que abarca a todas las comunidades autónomas, UPTA ha comenzado a remitir a los parlamentos autonómicos su propuesta de bajada de impuestos, con el objetivo de reducir la presión fiscal, aumentar la liquidez disponible en los pequeños negocios, generar estabilidad mejorando su capacidad de inversión, reducir posibles cierres y mantener “a raya” la economía sumergida.

Esta propuesta ha sido abordada recientemente en el Foro de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, constituido por representantes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y de las organizaciones más representativas del colectivo. En dicha reunión, UPTA estuvo representada por Reyes Casabella, responsable del área fiscal, e Inés Mazuela, responsable jurídica e institucional de la organización, quienes presentaron una reforma fiscal basada en los principios de equidad y progresividad.

La reforma

En concreto, UPTA defiende una reducción de cinco puntos porcentuales en los tipos impositivos del IRPF aplicables a los rendimientos netos de actividades económicas, tanto en el ámbito estatal como en los tramos autonómicos, para autónomos con facturación de hasta 35.200 euros anuales. Esta medida supondría una rebaja fiscal media de aproximadamente 650 euros al año por autónomo en el IRPF estatal y un ahorro fiscal medio adicional de 1.400 euros en los tramos autonómicos, lo que "mejoraría significativamente la liquidez del colectivo e impulsando el consumo, la inversión y la continuidad de la actividad.

Según UPTA, el actual sistema genera un claro desequilibrio: España cuenta con más de 3,4 millones de trabajadores autónomos, muchos con ingresos modestos y márgenes reducidos, frente a un número muy limitado de grandes sociedades —alrededor de 50.000— que superan los 4 millones de euros de facturación. "Mientras los pequeños autónomos soportan una presión fiscal elevada en proporción a sus ingresos, las grandes corporaciones disponen de mecanismos y deducciones que les permiten optimizar su carga tributaria", sostienen.

Para garantizar el equilibrio del sistema tributario y un reparto justo de la carga fiscal, la propuesta de UPTA incluye una subida de entre 5 y 7 puntos porcentuales en los tipos del Impuesto sobre Sociedades para las grandes empresas con facturación superior a 4 millones de euros. Esta medida permitiría elevar el tipo efectivo del 20% actual hasta el 25-27%, generando una recaudación adicional estimada de entre 1.200 y 1.800 millones de euros, suficiente para compensar la pérdida de recaudación del IRPF y preservar los servicios públicos esenciales.

Asimismo, la organización de profesionales plantea una batería de deducciones fiscales en el IRPF con el objetivo de reducir la brecha fiscal que afecta al trabajo autónomo frente a otras formas jurídicas de empresa. Según destacan, la propuesta ha sido valorada de manera positiva por la AEAT, que la ha calificado como “interesante y enriquecedora”, agradeciendo el trabajo técnico realizado por UPTA, a falta de un análisis más profundo.