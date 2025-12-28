Florin Puiu: «En Agua Bendita queríamos crear un espacio con alma, no un bar más»

En Valdepasillas hay un restaurante que no nació para ser “uno más”, sino para convertirse en un pequeño refugio. Agua Bendita apuesta por una cocina honesta, cercana y sin artificios, donde lo importante no es deslumbrar, sino cuidar. Su propietario, Florin Puiu, explica cómo una idea sencilla —tratar bien a las personas— ha terminado convirtiéndose en la verdadera identidad del proyecto.

¿Cómo nació Agua Bendita y cómo fueron esos primeros pasos del proyecto?

Agua Bendita nació con una idea muy clara: crear un lugar donde las personas se sintieran cuidadas. No queríamos un bar más, sino un espacio con identidad propia dentro de Valdepasillas, un sitio donde la experiencia fuera tan importante como el plato. Los primeros pasos fueron intensos, llenos de trabajo, ajustes y decisiones, pero siempre con la misma ilusión: construir un proyecto honesto, cercano y con alma. Con el tiempo, la gente fue entendiendo esa esencia, y eso nos ha hecho crecer de una forma muy bonita.

¿Cómo describiría Agua Bendita a alguien que nunca ha estado? ¿Qué ambiente desea que encuentre al entrar?

Agua Bendita es un lugar donde lo humano importa. Queremos que quien entre sienta cercanía desde el primer momento: una palabra amable, un trato sencillo, sincero y sin prisas. Nuestro ambiente se basa en conectar con cada persona y en transmitir ese cuidado real que para nosotros es tan importante. No buscamos deslumbrar; buscamos que el cliente se vaya pensando: “Aquí me han tratado bien”.

En su carta conviven platos para compartir con propuestas más elaboradas. ¿Qué desean transmitir con esa mezcla?

Queremos que cada mesa pueda vivir su propio ritmo. Hay quien viene a compartir y picar, y quien busca algo más elaborado. La carta mezcla ambas cosas porque nuestra idea es simple: adaptarnos al momento del cliente. Nos gusta esa libertad, que cada uno construya su experiencia sin complicaciones y que todo fluya de manera natural.

¿Hay algún plato que se haya convertido en favorito del público casi sin esperarlo?

Sí. Nuestro plato más representativo es el lomo noble de bacalao con crema de ajo tostado, porque refleja perfectamente nuestro estilo: sencillo por fuera, profundo en sabor. Y el plato que más nos ha sorprendido por la respuesta del público han sido los nachos con jalapeño y gratinado de queso cheddar. Empezaron como una opción más, y se han convertido en uno de los favoritos de muchos clientes.

Lomo noble de bacalao con crema de ajo tostado. / Santi García

¿Qué cree que busca la gente cuando viene a Agua Bendita?

Creo que la gente viene buscando sentirse a gusto. Unos vienen a picar, otros a cenar tranquilos, otros simplemente a disfrutar de un rato agradable. Pero lo que casi todos comparten es la necesidad de desconectar, sentirse bien atendidos y disfrutar de un servicio cercano. Esa es la base de lo que intentamos transmitir cada día.

¿Qué producto o ingrediente le gusta trabajar especialmente y por qué?

Nos gusta trabajar con producto sincero: carnes de calidad, verduras frescas y elaboraciones que respeten el sabor real. No buscamos disfraces; preferimos técnicas limpias y cocciones cuidadas. Cuando el producto es bueno, lo mejor es tratarlo con respeto. Esa es nuestra filosofía.

¿Hay algo que siempre intentan cuidar o mantener en la cocina, pase lo que pase?

La constancia. Da igual si es un día de mucho movimiento o una noche tranquila: el nivel tiene que ser el mismo. Cuidamos el sabor, la presentación y el detalle, porque la confianza de la gente solo se mantiene cuando tú eres constante cada día. Esa es la parte más difícil, pero también la más importante.

¿Qué les gustaría incorporar o mejorar en 2026, tanto en la carta como en el local?

En 2026 queremos seguir afinando la experiencia Agua Bendita. No buscamos grandes cambios, sino mejorar lo que ya funciona: pequeños ajustes en la terraza, algunos platos nuevos pensados para sorprender y seguir cuidando los detalles que marcan la diferencia. Agua Bendita es un proyecto vivo, y cada año lo pulimos un poco más sin perder nuestra esencia: cercanía, honestidad y buen producto.