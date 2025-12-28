Francisco Blanco: «Nuestro objetivo es ser un lugar al que siempre se quiera volver»

Con más de una década ofreciendo sabor gallego en pleno Badajoz, Sanxenxo se ha convertido en una parada imprescindible para quienes disfrutan del mar sin renunciar al carácter extremeño. Su propietario y cocinero, Francisco Blanco Laya, defiende una cocina honesta, basada en la frescura del producto y en un legado familiar que supera los sesenta años. Sanxenxo persigue un objetivo sencillo y ambicioso a la vez: ser ese lugar al que siempre apetece volver.

¿Cómo fueron los inicios de Sanxenxo y cómo ha evolucionado la propuesta?

En nuestros inicios la propuesta era solo de carácter informal, muy dirigida a mostrar nuestra gastronomía ofreciendo raciones. Hoy, doce años después, además de esa propuesta tenemos una amplia variedad de mariscos y pescados a la brasa, horno o sal, siendo esta otra variante más formal y brindando la posibilidad de degustar un surtido de productos llegados del mar que nos diferencian.

¿Cómo encuentran el equilibrio entre una propuesta informal y otra más gastronómica?

No buscamos un equilibrio en unos productos u otros. Nuestra máxima es ser el restaurante donde nos gustaría ir a comer de manera recurrente, que siempre fue un objetivo de la casa. Queremos que el cliente se sienta cómodo en cualquier variante que se le presente y que nos pueda elegir tanto para una comida informal como para darse un gran homenaje.

¿Qué ingredientes o productos definen la identidad de Sanxenxo?

Nuestra identidad la marcan los productos del mar, fundamentalmente, y los productos gallegos en concreto. Que comer un buen pulpo, rodaballo salvaje o empanada gallega trasladen con el paladar al cliente a Galicia. Sin olvidarnos de la importancia que tienen para nosotros lo que nos ofrece Extremadura: embutidos, cordero asado, ternera o carne de cerdo ibérico.

¿Cómo seleccionan y trabajan el producto?

Tenemos una gran selección de proveedores que nos garantizan el mejor producto y la máxima frescura. Recibimos pescado y mariscos todos los martes, jueves y viernes, además de otros proveedores que nos ofrecen lo mejor de las lonjas de toda España casi a diario, donde seleccionamos nuestras quisquillas, coquinas, carabineros o gamba roja. Con la carne trabajamos con el mismo proveedor desde hace 30 años; conoce nuestras exigencias y preferencias para ofrecer el mejor producto a nuestros clientes.

Pulpo a la gallega. / Santi García

¿Qué quieren que experimenten los comensales cuando visitan Sanxenxo?

Queremos que Sanxenxo sea un lugar donde querer volver. Que disfruten del buen comer y el buen beber, que sientan que se les ofrece un servicio cercano pero muy profesional y, por la parte que me toca, hacerles sentir que mi casa es su casa.

¿Qué retos supone trabajar una cocina basada en la tradición y el producto?

Hoy en día el reto principal es más la ejecución que la posibilidad de recibir producto fresco y de calidad todos los días. Aunque siempre es bueno arriesgar, la base de nuestra cocina está asentada en más de 60 años, cuando empezó mi abuelo y mi padre con su restaurante. Mi teoría es que lo sencillo es lo más difícil de realizar porque tiene base de comparación, y esos conceptos como la fritura u otras técnicas clásicas son en las que basamos nuestra cocina.

La carta de vinos es amplia y muy cuidada. ¿Qué filosofía siguen al diseñarla?

Nos encanta el vino, y tener una amplia carta es otro servicio que nos hace atractivos para los clientes. La carta se basa en un “pasillo de seguridad” —como diría Luis Aragonés— que se compone de clásicos imprescindibles, pero la completamos con propuestas más modernas y transgresoras que permiten al cliente probar siempre algo diferente.

¿Cómo ven el papel del restaurante clásico frente al restaurante de moda?

Una vez escuché a un restaurador decir que él no quería ser el restaurante de moda, sino el clásico, porque este nunca pasa de moda. Con esto quiero decir que una buena fritura, un buen guiso o un pescado a la brasa siempre estarán en boga. Y es cierto que los restaurantes de producto, ahora mismo, son la elección preferida de los clientes.

¿Cuál es el principal reto de futuro para Sanxenxo?

Nuestro reto principal es seguir manteniendo un estándar de calidad, buscando la excelencia. Soy un convencido de que lo difícil es ser regular y constante, y sobre esa base de autoexigencia seguro que podemos aspirar a crecer e intentar hacerlo cada vez mejor.