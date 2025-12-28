Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ignacio Ricote: «La Mafia se consolida gracias a una propuesta auténtica, innovadora y accesible»

Franquiciado de La Mafia se Sienta a la Mesa en Mérida y Badajoz

Priscila de Sousa, encargada del restaurante en Badajoz, e Ignacio Ricote, franquiciado de la cadena en Mérida y Badajoz.

Priscila de Sousa, encargada del restaurante en Badajoz, e Ignacio Ricote, franquiciado de la cadena en Mérida y Badajoz. / Santi García

Claudia Goyeneche

Claudia Goyeneche

Con un sello inconfundible que combina personalidad, estética y una propuesta gastronómica de raíces italo-mediterráneas, La Mafia se sienta a la mesa se ha consolidado como una de las cadenas más reconocidas del panorama nacional. Su presencia en Extremadura mantiene intacta la esencia del grupo: una cocina que apuesta por la tradición italiana reinterpretada, productos de calidad y una experiencia cuidada al detalle, donde cada visita se convierte en un momento para compartir.

  • ¿Cómo definiría la propuesta gastronómica del restaurante?

Como una cocina italo-mediterránea de carácter, que combina recetas tradicionales con toques modernos y una fuerte apuesta por la innovación y la calidad de los ingredientes. Se caracteriza por ofrecer una experiencia completa que va más allá de la comida, incluyendo un ambiente cuidado y una atención al detalle con especialidades en risottos y pastas rellenas. El objetivo es que el cliente repita, por lo que la calidad del servicio y la comida, junto con la atmósfera, son clave para lograr la fidelización.

  • ¿Por qué cree que se ha consolidado tanto?

Se debe a una combinación de la propuesta de comida italiana auténtica con toques españoles, un modelo de franquicia exitoso y una estrategia de marketing distintiva. El restaurante se ha centrado en ofrecer productos de alta calidad, manteniendo una estrategia de precios competitiva, y ha adaptado su menú para satisfacer las necesidades de entrega a domicilio, manteniendo la calidad del producto. Nuestra propuesta de valor incluye autenticidad con innovación, adaptación al mercado e innovación constante.

Rigatone al huevo, con salsa pomodoro rosso y burrata fresca.

Rigatone al huevo, con salsa pomodoro rosso y burrata fresca. / Santi García

  • ¿Cuál es su éxito?

El éxito del restaurante es que combinamos precios competitivos con una experiencia de cliente única, excelencia operativa y el cumplimiento riguroso de los procesos por parte de sus franquiciados, lo que ha resultado en un crecimiento sólido y reconocimientos en el sector. El servicio que ofrecemos es un elemento que asegura la consistencia y rentabilidad del negocio, como afirman los propios franquiciados.

  • ¿Cómo mantienen la calidad de los platos?

Lo mantenemos a través de una combinación de selección rigurosa de ingredientes, recetas que mezclan tradición e innovación, formación continua del personal, y un proceso de estandarización para asegurar la coherencia en toda la red de franquicias. Esto se refleja en el uso de ingredientes de alta calidad y con sellos de origen, la constante evolución de sus cartas (como la “Carta Evoluzione”), y el enfoque en el servicio y la experiencia global del cliente. Se prioriza la calidad en los productos, incluyendo ingredientes con Denominación de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. También la cocina con “carácter”: Se respeta la esencia de la cocina italiana, pero con un sello propio y combinaciones inesperadas que se han desarrollado a través de la experiencia y la investigación.

  • Hable sobre la evolución de la carta, ¿cómo innovan?

Nuestro equipo de I+D+i se encarga de actualizar continuamente el menú. Se renueva constantemente la carta para incorporar nuevas tendencias, fusiones de sabores e ideas originales. A través de la experimentación, se exploran nuevas técnicas y combinaciones de ingredientes, reinventando recetas para ofrecer algo único y sorprendente.

