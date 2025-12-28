Juan Carlos Sola: «Nuestros mejores ingredientes son calidad, amor y pasión»

En La Moska no hay prisas, artificios ni complicaciones: aquí se viene a comer bien y a sentirse como en casa. Su cocina, que lleva por bandera siempre el mejor producto, combina guisos de los de horas al fuego, carnes a la piedra, arroces y una carta viva que cambia según lo que emociona. Tras casi 16 años trabajando con proveedores locales y cuidando cada detalle, el equipo lo tiene claro: la calidad es innegociable, la constancia es un compromiso y el cariño por el cliente, su verdadera seña de identidad.

¿Cómo describiría la carta de La Moska y qué buscan transmitir con ella?

Nuestra carta se adapta a todo tipo de paladares desde personas que le gustan las carnes a personas que le gustan los pescados o ensaladas, pero sobre todo nos basamos en comprar el producto de la mejor calidad posible.

El producto es un factor esencial para ustedes. ¿Qué importancia tiene en su cocina?

Para mí es primordial, mi mayor preocupación es buscar siempre lo mejor de lo mejor,y la gente lo valora y nos lo hace saber.

¿Cómo organizan la propuesta diaria si no trabajan menú como tal?

Nosotros trabajamos con carta y con sugerencias que vamos poniendo cada semana.

¿Cómo está estructurada la carta habitual y cómo deciden qué platos se mantienen o se retiran?

Nuestra carta se compone por un poco de todo ,desde arroces a carnes de ternera a la piedra hasta guisos de los de muchas horas al fuego pasando por callos o manitas de cerdo… Al final vamos poniendo y quitando cosas según nos va pareciendo.

¿Qué peso tienen los proveedores locales en su propuesta?

Nosotros tenemos proveedores locales con los que trabajamos durante todo el año,desde embutidos, carnes ibéricas, aceites de oliva o frutas y hortalizas.

Mejillones a la vinagreta. / Santi García

¿Qué experiencia desean que viva el cliente cuando visita La Moska?

Buscamos que la gente disfrute con lo que le ponemos en la mesa,que coman bien y que se sientan como en casa. Normalmente todos los que comen repiten y eso para nosotros es maravilloso.

¿Cómo trabajan la innovación y la introducción de nuevos platos?

Siempre estamos intentando meter cosas nuevas, al final los platos que más gustan los vamos manteniendo y los que menos salen los vamos quitando de la carta pero siempre buscando alternativas nuevas para ir innovando y probando cosas nuevas.

¿Qué tipo de público suele acudir a La Moska?

Un público muy variado desde reuniones hasta empresas. Reuniones de médicos, trabajadores de bancos, familias, jóvenes… Al final la gente se siente cómoda en La Moska. Nosotros nos adaptamos también un poco al tipo de cliente y bueno, a cada uno le vamos dando lo que busca. Conseguimos que todo el mundo esté muy muy a gusto en nuestra casa.

Mantener constancia y variedad exige organización. ¿Cómo gestionan el día a día en cocina y en sala?

Al final hay que dedicarle muchísimas horas. Yo todos los días antes de terminar el servicio de noche hago un repaso con la gente de barra y con la de cocina anoto todo lo que falta o lo que queda poco y al día siguiente se repone para que siempre tengamos el máximo de carta posible. Es raro que que nos quedemos sin algún producto, pero si es verdad que eso requiere un tiempo todos los días, al igual que es cierto que ya son casi 16 años con el negocio y no me resulta complicado controlar un inventario de stock.

Si tuviera que definir La Moska con tres ingredientes clave, ¿cuáles serían?

Nuestros mejores ingredientes son calidad, amor y pasión.