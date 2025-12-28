Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de diciembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Rodríguez Ibarra: "A Extremadura no le interesan unas segundas elecciones y al PSOE, menos"
"Si nosotros aceptamos que gobierne la lista más votada, obligaremos al PP a que firme ese principio en las siguientes elecciones municipales, en las que podemos perder muchos ayuntamientos"
La galería Antonio Hurtado de Cáceres, un símbolo del comercio local que resiste al paso del tiempo
Desde su apertura en 1986, este histórico recinto ha sabido adaptarse a los cambios del consumo gracias al trato cercano y la colaboración de su comunidad
Cómo ejercer de médica rural en Extremadura: "Yo soy el 112 en el pueblo"
Una consulta en una pequeña localidad de Cáceres, 55 kilómetros diarios y una elevada tasa de población envejecida marcan la atención diaria en una región caracterizada por la gran cantidad de ambulatorios locales
Las obras de la residencia de apoyo extenso para personas con autismo en Badajoz superan el 64 % de ejecución
El proyecto, impulsado por la Junta de Extremadura con una inversión de 4,6 millones de euros, comenzó en septiembre de 2024 y prevé finalizarse en 2026
La estrella Michelín que brilla en verde, blanco y negro
Rubén Hernández ha sido reconocido con el máximo galardón por su restaurante EMi, ubicado en Madrid. El chef, originario del municipio pacense de Reina, recuerda en sus platos sus raíces extremeñas
- Elecciones en Extremadura en directo: La participación a las 11 de la mañana se sitúa en el 8,78%
- El AVE de Extremadura no tendrá que esperar a que se construya la estación de Toledo
- La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados
- Extremadura, bajo cero: las cinco localidades más frías de la noche navideña
- La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
- Monroy y Campillo de Deleitosa, los pueblos que pueden decidir el último escaño en las elecciones de Extremadura
- Los funcionarios de la Junta de Extremadura tienen un nuevo portal del empleado
- Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general del PSOE de Extremadura pero tomará el acta de diputado