Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de diciembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

"Si nosotros aceptamos que gobierne la lista más votada, obligaremos al PP a que firme ese principio en las siguientes elecciones municipales, en las que podemos perder muchos ayuntamientos"

Desde su apertura en 1986, este histórico recinto ha sabido adaptarse a los cambios del consumo gracias al trato cercano y la colaboración de su comunidad

Una consulta en una pequeña localidad de Cáceres, 55 kilómetros diarios y una elevada tasa de población envejecida marcan la atención diaria en una región caracterizada por la gran cantidad de ambulatorios locales

El proyecto, impulsado por la Junta de Extremadura con una inversión de 4,6 millones de euros, comenzó en septiembre de 2024 y prevé finalizarse en 2026

Rubén Hernández ha sido reconocido con el máximo galardón por su restaurante EMi, ubicado en Madrid. El chef, originario del municipio pacense de Reina, recuerda en sus platos sus raíces extremeñas