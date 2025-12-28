Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroCotillones NocheviejaAVE ExtremaduraPuente de CedilloSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de diciembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Entrevista en exclusiva con Rodríguez Ibarra tras la debacle electoral del PSOE en Extremadura

Entrevista en exclusiva con Rodríguez Ibarra tras la debacle electoral del PSOE en Extremadura / El Periódico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Rodríguez Ibarra: "A Extremadura no le interesan unas segundas elecciones y al PSOE, menos"

"Si nosotros aceptamos que gobierne la lista más votada, obligaremos al PP a que firme ese principio en las siguientes elecciones municipales, en las que podemos perder muchos ayuntamientos"

La galería Antonio Hurtado de Cáceres, un símbolo del comercio local que resiste al paso del tiempo

Desde su apertura en 1986, este histórico recinto ha sabido adaptarse a los cambios del consumo gracias al trato cercano y la colaboración de su comunidad

Cómo ejercer de médica rural en Extremadura: "Yo soy el 112 en el pueblo"

Una consulta en una pequeña localidad de Cáceres, 55 kilómetros diarios y una elevada tasa de población envejecida marcan la atención diaria en una región caracterizada por la gran cantidad de ambulatorios locales

Las obras de la residencia de apoyo extenso para personas con autismo en Badajoz superan el 64 % de ejecución

El proyecto, impulsado por la Junta de Extremadura con una inversión de 4,6 millones de euros, comenzó en septiembre de 2024 y prevé finalizarse en 2026

La estrella Michelín que brilla en verde, blanco y negro

Rubén Hernández ha sido reconocido con el máximo galardón por su restaurante EMi, ubicado en Madrid. El chef, originario del municipio pacense de Reina, recuerda en sus platos sus raíces extremeñas

TEMAS

  1. Elecciones en Extremadura en directo: La participación a las 11 de la mañana se sitúa en el 8,78%
  2. El AVE de Extremadura no tendrá que esperar a que se construya la estación de Toledo
  3. La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados
  4. Extremadura, bajo cero: las cinco localidades más frías de la noche navideña
  5. La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
  6. Monroy y Campillo de Deleitosa, los pueblos que pueden decidir el último escaño en las elecciones de Extremadura
  7. Los funcionarios de la Junta de Extremadura tienen un nuevo portal del empleado
  8. Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general del PSOE de Extremadura pero tomará el acta de diputado

El consumo de combustibles fósiles para automoción en Extremadura continúa en los niveles de hace dos décadas

El consumo de combustibles fósiles para automoción en Extremadura continúa en los niveles de hace dos décadas

Un chef lleva los sabores de Extremadura a la élite Michelin en Madrid

Una delegación del Parlamento Europeo visitará Almaraz en febrero para evaluar el impacto del cierre

Una delegación del Parlamento Europeo visitará Almaraz en febrero para evaluar el impacto del cierre

Extremadura se despide del año con heladas y nieblas en los valles del Tajo y Guadiana

Extremadura se despide del año con heladas y nieblas en los valles del Tajo y Guadiana

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de diciembre

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de diciembre

Rodríguez Ibarra: "A Extremadura no le interesan unas segundas elecciones y al PSOE, menos"

Rodríguez Ibarra: "A Extremadura no le interesan unas segundas elecciones y al PSOE, menos"

La RAE abre la puerta al castúo: 'chacho', 'mijina' y 'jincar' entrarán en el Diccionario de 2026

La energía como oportunidad laboral: 1.400 personas se forman en Extremadura

La energía como oportunidad laboral: 1.400 personas se forman en Extremadura
Tracking Pixel Contents