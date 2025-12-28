Las preferencias residenciales de los extremeños: un 74% quiere quedarse en España pero un 64% valora cambiar de comunidad

Los extremeños son más favorabes a desarrollar su vida en el país que la media. En concreto, un 74% desea seguir residiendo en España, frente al 67% del promedio nacional, según recoge el II Barómetro de la Vivienda “Planeta Propietario”, elaborado por Grupo Mutua Propietarios, que cada año analiza, entre otros aspectos, la satisfacción con el lugar de residencia.

El estudio también señala que un 13% de los extremeños se mudaría a Europa, que se mantiene como el destino favorito en el extranjero. No obstante, cambiar de país continúa siendo una decisión minoritaria frente a la movilidad dentro del territorio nacional.

Movilidad ibérica

Aunque trasladarse a otro país es una decisión compleja, mudarse a otra comunidad autónoma resulta una opción factible para un 64% de los extremeños. En este sentido, Andalucía (30%) y Islas Canarias (6%) se sitúan como las regiones más deseadas para vivir, seguidas del País Vasco (6%).

Otro 4% se decantaría por Asturias, Cantabria, Valencia, Galicia y La Rioja; y un 2% por Castilla y León y Madrid. No hay ningún porcentaje reseñable de extremeños con preferencias por Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia o Navarra.

En el caso de Extremadura, frente al 64% que valora un traslado a otra región, un 28% de la población se mantiene fiel a la comunidad, es decir, tiene claro que no se moverá de la tierra. Son siete puntos más que el año pasado. Existe además un 8% que no tiene claro si quedarse o marcharse.

Respecto a quién querría venir a vivir a Extremadura, hay que reconocer que la comunidad tiene unos porcentajes bajos de preferencia, encabezados por los vecinos castellanomanchegos (5%), seguidos por los baleares (3%), madrileños (2%), catalanes (2%) y andaluces, canarios, murcianos y vascos (1%).

Preferidos... y fieles

De acuerdo con el barómetro, Andalucía se alza como la región favorita para mudarse también desde Baleares (27%) y Aragón (20%), y además crece como la comunidad autónoma con el mayor porcentaje de población satisfecha con su lugar de residencia (59%).

En el apartado de fidelidad al lugar de residencia, el informe destaca el fuerte crecimiento de los riojanos, que suben 14 puntos (del 21% al 35%), y de los aragoneses, que incrementan su satisfacción en 12 puntos (del 23% al 35%).

En el polo opuesto se encuentran los madrileños (25%), que manifiestan una mayor predisposición al cambio, seguidos de castellanoleoneses (27%), castellanomanchegos (28%) y extremeños (28%).

Destinos según la procedencia

Una vez tomada la decisión de hacer las maletas, los destinos preferentes cambian en función del lugar de origen. Así, un 19% de los residentes en Navarra, un 13% de los cántabros y un 10% de los catalanes se decantan por el País Vasco como región favorita, una preferencia que puede estar motivada por factores como la cercanía geográfica, el estilo de vida o la afinidad cultural.

En el caso de Madrid, un 12% de sus habitantes apuesta por Andalucía, mientras que Asturias (9%) y la Comunidad Valenciana (8%) son las siguientes opciones. Por su parte, un 10% de los castellanomanchegos se mudaría a Madrid y un 11% de los gallegos elige Islas Canarias como lugar de residencia ideal.

Desde Grupo Mutua Propietarios explican que estas elecciones pueden estar impulsadas por motivos diversos. “En el caso de Madrid, el ritmo acelerado de vida, el coste de la vivienda y la congestión urbana llevan a parte de la población a buscar entornos más tranquilos o asequibles. En regiones como Castilla-La Mancha o Extremadura, en cambio, la intención podría estar relacionada con la búsqueda de mejores oportunidades laborales o un acceso más adecuado a servicios básicos”.

El II Barómetro de la Vivienda también profundiza en el nivel de satisfacción con la vivienda actual. En este apartado, el informe desvela que un 18% de los extremeños tiene intención de cambiar de vivienda en los próximos años.