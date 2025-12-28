Vinos capaces de sorprender y emocionar
Variedades portuguesas y suelos extremeños: la fórmula ganadora de Palacio Quemado
La clave comienza en su ubicación. No están simplemente en Extremadura, sino en La Raya, la frontera viva donde España y Portugal se entrelazan en historia, cultura y paisaje
Palacio Quemado elabora vinos que descolocan al primer sorbo: frescos, equilibrados y profundamente personales.
La clave comienza en su ubicación. No están simplemente en Extremadura, sino en La Raya, la frontera viva donde España y Portugal se entrelazan en historia, cultura y paisaje. Esa identidad híbrida impregna su viticultura, marcada por la influencia directa del Alentejo. No es casualidad que este proyecto naciera de la unión entre dos familias visionarias: los Alvear, con tres siglos de tradición vinícola, y los Losada Serra, impulsores decididos de este territorio singular.
Uno de sus rasgos más brillantes es la apuesta por variedades portuguesas como Trincadeira Preta, Touriga Nacional, Touriga Franca, Alfrocheiro o Arinto. Resistentes al calor y a la sequía, estas uvas aportan frescura natural y una expresividad aromática inesperada en un clima tan cálido.
El equilibrio perfecto
El terruño, tratado como un mosaico, es otro pilar esencial. Suelo superficial rojizo por el hierro y roca madre calcárea que preserva humedad y acidez: una combinación perfecta para lograr equilibrio. Todo ello en una finca integrada en una Zona de Especial Protección para Aves, rodeada de alcornoques y encinas, donde la sostenibilidad es un compromiso real y el paisaje un gran valor ecológico. Este respeto por el entorno se traduce en prácticas sostenibles y conscientes.
En vinos como La Zarcita o La Raya, la bodega emplea racimos enteros, hormigón y foudres para dejar que cada parcela hable con voz propia.
Palacio Quemado demuestra que, cuando un origen se interpreta con inteligencia, el resultado son vinos capaces de sorprender y emocionar.
- Elecciones en Extremadura en directo: La participación a las 11 de la mañana se sitúa en el 8,78%
- El AVE de Extremadura no tendrá que esperar a que se construya la estación de Toledo
- La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados
- Extremadura, bajo cero: las cinco localidades más frías de la noche navideña
- La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
- Monroy y Campillo de Deleitosa, los pueblos que pueden decidir el último escaño en las elecciones de Extremadura
- Los funcionarios de la Junta de Extremadura tienen un nuevo portal del empleado
- Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general del PSOE de Extremadura pero tomará el acta de diputado