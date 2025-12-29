Alburquerque encara 2026 con bajada de impuestos y alivio de su deuda histórica

El alcalde de Alburquerque, Manuel Gutiérrez, ha realizado un balance positivo de 2025, año de la recuperación económica y de estabilización de las cuentas, lo que permite vislumbrar, con optimismo pero también prudencia, un futuro de inversiones y mejoras fiscales. Así lo ha manifestado en el tradicional encuentro navideño con los medios, en el que ha celebrado además la bajada de la tasa de paro y una decidida apuesta por el turismo y el patrimonio. Uno de los aspectos destacados ha sido la confirmación de que el Ministerio de Hacienda dotará a Alburquerque de un plan definitivo en enero para hacer sostenible la deuda histórica. Este plan prorrogará los pagos durante 20 años, lo que otorgará un "respiro" necesario a las arcas públicas. "En este momento el ayuntamiento no debe ni un céntimo a nadie de nuestra gestión; trabajadores y proveedores cobran puntualmente", ha dicho, para recalcar que ya no se depende de anticipos de la Diputación de Badajoz.

Castillo de Luna

Esta mejora económica permitirá, según ha adelantado el primer edil, una bajada de impuestos en 2026, concretamente en el IAE y el impuesto de vehículos, con el objetivo de beneficiar a los vecinos y dinamizar el tejido empresarial local. Asimismo, Gutiérrez ha puesto el foco en el "capital humano" y el talento joven de la localidad, lamentando que muchos deban trabajar fuera, pero enfocando el futuro en sectores que generen oportunidades locales. En este sentido, el turismo se perfila como el eje estratégico y ha resaltado la reciente licitación de la Junta para realizar el proyecto de obra de una futura intervención en el Castillo de Luna, que se cuantifica en torno a tres millones de euros. Además, se ha logrado una subvención cercana al millón de euros de fondos europeos que se destinará íntegramente a la rehabilitación del barrio medieval 'Villa Adentro'.

Castillo de Azagala

El regidor ha mencionado el avance del proyecto del Castillo de Azagala, la inversión turística y medioambiental asiática en la dehesa comunal y la importancia de la recién creada Asociación de Amigos del Castillo. Igualmente, tras iluminar las torres de la plaza y la Puerta de Belén, el consistorio prevé hacer lo propio con la Puerta de Valencia y los baluartes del castillo.

Estabilidad del sistema residencial

En el ámbito social, el alcalde ha confirmado la estabilidad del sistema residencial de la localidad, con dos residencias municipales y una privada que cubren la demanda actual sin listas de espera. En su intervención, el primer edil se ha referido al empleo y ha resaltado que Alburquerque registra actualmente la tasa de paro más baja de las últimas tres décadas.

Plazas para la Policía Local

Para fortalecer la seguridad y la formación, ha anunciado la próxima convocatoria de plazas para la Policía Local y la inauguración del proyecto Escala de hostelería (mañana), una iniciativa clave para profesionalizar el sector servicios de cara al auge turístico previsto. Gutiérrez ha concluido agradeciendo el trabajo de las asociaciones locales en la programación navideña y ha dedicado palabras de afecto a niños, mayores y, especialmente, a los jóvenes que regresan estos días al pueblo. "El ayuntamiento está dispuesto a seguir trabajando a fondo y ayudar a todos los que lo necesiten. Feliz 2026".