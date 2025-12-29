Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del campo extremeño al mundo: coles, nectarinas y ciruelas seducen a los mercados exteriores

Las exportaciones de frutas y hortalizas han bajado un 4,4 % en toneladas pero han elevado su valor hasta alcanzar los 212 millones de euros de enero a septiembre

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Las exportaciones extremeñas de frutas y hortalizas han registrado una caída del 4,4% en volumen durante los nueve primeros meses de 2025, con un total de 122.149 toneladas, aunque su valor económico ha crecido cerca de un 4%, hasta alcanzar los 212,2 millones de euros, según datos de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas (FEPEX).

El comportamiento desigual de ambos sectores ha marcado la evolución del comercio exterior agroalimentario de la región, con un descenso en las frutas y un aumento significativo en las hortalizas.

Menos fruta exportada

Las exportaciones de frutas extremeñas han caído un 8,7% en volumen, al pasar de 99.969 toneladas entre enero y septiembre de 2024 a 91.302 toneladas en el mismo periodo de 2025. El retroceso ha estado motivado principalmente por la bajada de las ventas de ciruelas, nectarinas y paraguayas.

Por productos, las ciruelas han liderado las exportaciones en tonelaje, con 31.942 toneladas, unas 5.000 menos que el año anterior, seguidas de las nectarinas, con 24.043 toneladas, lo que supone un descenso cercano a las 4.000 toneladas. También han disminuido las ventas de paraguayas, mientras que las de cerezas y guindas han aumentado, al pasar de cerca de 8.000 a 9.610 toneladas.

Más valor pese a la caída

Pese al descenso en volumen, el valor económico de las exportaciones de frutas ha aumentado, hasta situarse en 175,6 millones de euros, frente a los 169,8 millones de 2024. Las ventas de ciruelas han alcanzado los 52,7 millones de euros, las de nectarinas los 38,9 millones, las de paraguayas los 9,1 millones, y las de cerezas y guindas los 39,8 millones, casi diez millones más que el pasado año.

Hortalizas al alza

En contraste, las exportaciones de hortalizas han crecido un 13,1 % en volumen, impulsadas por el buen comportamiento de coles, ajos y pimientos. Entre enero y septiembre de este año, Extremadura ha vendido al exterior 25.496 toneladas de hortalizas, frente a las 22.180 toneladas del mismo periodo de 2024.

Las coles han concentrado más del 40 % del total exportado, con 10.228 toneladas, seguidas de los ajos (4.794), los pimientos (3.712) y los pepinos (1.697). En general, el tonelaje ha aumentado en todos los principales productos, salvo en el caso del pepino.

Incremento en la facturación

En términos económicos, las exportaciones de hortalizas han alcanzado los 36,6 millones de euros, frente a los 34,5 millones del año anterior. El mayor valor ha correspondido a los ajos, con 14,8 millones de euros, seguidos de los pimientos (6,2 millones), las coles (5,5 millones) y los pepinos (5,2 millones). El valor ha crecido en coles, pimientos y ajos, mientras que ha descendido en pepinos.

