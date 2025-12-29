Elma Saiz cree que la "deshumanización" del PP a Gallardo ha influido en la caída del PSOE en Extremadura

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, considera que la "deshumanización" que hizo el Partido Popular del candidato del PSOE en las pasadas elecciones en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha influido en la caída de la formación socialista en dichos comicios.

Saiz ha tratado de eludir la pregunta sobre las razones del retroceso del PSOE en Extremadura, ha insinuado que el adelanto electoral en la comunidad autónoma les ha podido perjudicar y ha considerado dicha convocatoria como "innecesaria", además de volver a mencionar la "deshumanización" del candidato.

Baja participación y crecimiento de Vox

En su opinión, en estos comicios se han producido dos hechos destacables. El primero ha sido la participación, "la más baja de la historia", lo que ha supuesto un "problema para la democracia" en el que, según ha señalado, deberían fijarse las fuerzas políticas.

El segundo hecho relevante, a su juicio, lo constituye el crecimiento de la ultraderecha en Extremadura, ya que Vox ha duplicado su número de diputados en el Parlamento regional.

Asimismo, durante una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, recogida por Europa Press, Saiz ha afirmado que el PSOE se encuentra "en un proceso de análisis" tras la bajada de diputados de 28 a 18 en la Asamblea de Extremadura para "tomar medidas" y "mejorar los resultados".

Elecciones "innecesarias"

En cualquier caso, Saiz ha asegurado este lunes que la convocatoria de las elecciones extremeñas del 21 de diciembre ha sido "innecesaria" y que el objetivo de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y del PP ha sido "erosionar" al Gobierno de Pedro Sánchez, añadiendo además la "deshumanización" del exsecretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

"No se me escapa el hecho de que estas convocatorias electorales innecesarias, quizás, en el fondo de todo esto, lo que pretende el Partido Popular es erosionar al Gobierno de España", ha criticado.

Durante su intervención, Saiz ha apuntado que existe un "modus operandi de deshumanización del candidato", socialista, "por parte de la derecha", y ha insistido en recordar que Gallardo ha sido un candidato elegido por la militancia del PSOE, para evitar responder a la pregunta sobre si el hecho de estar procesado junto con el hermano de Pedro Sánchez le ha podido perjudicar electoralmente.

De este modo, aunque Saiz ha expresado su "respeto" a la prerrogativa de Guardiola de convocar elecciones, ha afirmado que no ha conseguido tener más independencia en el Ejecutivo autonómico y ha quedado mucho más atada a Vox.

Pactos de "involución"

Por otro lado, Saiz también ha advertido de que la ciudadanía no está viendo las consecuencias "en sus carnes" de los pactos "de involución" entre el PP y Vox en las comunidades autónomas.

Así, ha asegurado que los ciudadanos no son conscientes del "dolor" que suponen los pactos de gobierno entre el PP y Vox, que significan "retrocesos en derechos y una involución clara en protección social", de la que el Gobierno central, ha afirmado, "está actuando como garante".

La ministra de Inclusión ha señalado a Vox por ser un partido que niega la violencia machista y el cambio climático, y ha afeado que de los más de 300.000 millones de euros de recursos adicionales destinados a las comunidades autónomas no se hayan utilizado para dar respuesta a la "necesidad en vivienda" de la sociedad extremeña.