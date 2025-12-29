Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud pública

Las extremeñas de 47 años se incorporan ya al cribado del cáncer de mama: 17 municipios tienen chequeos en enero

Más de 8.000 mujeres se someterán a mamografías el próximo mes dentro del Programa de Detección Precoz

Lola Luceño Barrantes

Cáceres

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a más de 8.000 mujeres de la región para realizarse mamografías durante enero de 2026 dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Desde el próximo mes, el programa icorporará a las mujeres de 47 años, que pasan a formar parte del cribado poblacional de manera sistemática.

Más de 4.400 usuarias están citadas para realizarse la prueba en las dos unidades móviles con que cuenta el programa, que visitarán durante enero seis poblaciones de la región. El resto, más de 3.500 mujeres de las localidades más pobladas, serán atendidas en los centros de Atención Especializada del SES.

Las unidades móviles iniciarán sus recorridos el miércoles 7 de enero en la localidad pacense de Calera de León y continuarán posteriormente en Montijo, Monesterio, Pallares, Montemolín y Fuente de Cantos.

También están citadas las usuarias de otras dos pequeñas poblaciones, que deberán desplazarse a alguna de las localidades mencionadas para realizarse las mamografías en las unidades móviles. Es el caso de las mujeres de Lácara y Santa María de la Nava.

Las mujeres residentes en núcleos urbanos que participarán durante el mes de enero en el programa serán atendidas en los centros de Atención Especializada de Badajoz (1.340), Cáceres (558), Coria (180), Don Benito-Villanueva (462), Zafra (240), Mérida (504), Navalmoral de la Mata (160), Plasencia (100) y Talarrubias (34).

Ampliación del rango de edad

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura, que se viene desarrollando desde 1998, se dirige por tanto desde el nuevo año a todas las mujeres de 47 a 69 años residentes en la región, así como a aquellas de 40 a 46 años que cuentan con antecedentes de cáncer de mama en primer grado.

El cribado mediante mamografía permite detectar tumores en fases iniciales, cuando las opciones de tratamiento son más eficaces y menos agresivas. Según los datos del propio programa, la detección precoz contribuye a mejorar la supervivencia y a reducir la mortalidad asociada al cáncer de mama, además de favorecer diagnósticos con menor impacto físico y emocional para las pacientes.

La participación regular en este programa de prevención resulta clave para identificar lesiones antes de que presenten síntomas, reforzando así el papel de la sanidad pública en la prevención y el diagnóstico temprano de esta enfermedad.

