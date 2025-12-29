Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Feijóo reafirma que Guardiola "tiene un mandato claro para gobernar" en Extremadura

El líder del PP sostiene que los resultados electorales son "muy concluyentes" y defiende que los extremeños deciden que gobierne el Partido Popular

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios de comunicación, en la sede nacional del Partido Popular, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España).

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios de comunicación, en la sede nacional del Partido Popular, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra / Europa Press

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que los resultados electorales en Extremadura "han sido muy concluyentes", ya que "los ciudadanos extremeños han decidido en las urnas que el Partido Popular gobierne Extremadura".

"Y prueba de ello es que le han dado más votos y más escaños que a toda la izquierda", ha enfatizado, para añadir que además "le han dado más votos que al Partido Socialista y a Vox juntos".

Por ello, en una rueda de prensa de balance del curso político celebrada este lunes en la sede nacional del PP, Feijóo ha dicho que la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "tiene un mandato claro para gobernar", y ha añadido que el Partido Popular tiene "muy claro cuál es el mandato de las urnas".

"Las elecciones se hacen para ponernos a disposición de las urnas, no para empezar a pelearse entre los partidos que pierden las elecciones, sino para tener un mandato de estabilidad después del recuento electoral y de la decisión inapelable de los ciudadanos", ha manifestado, para pedir ser "respetuosos" con lo que los ciudadanos dijeron en las urnas.

Por otro lado, el líder del PP se ha reafirmado en gobernar en solitario si gana las elecciones generales, en línea con el compromiso que ha adquirido en el congreso nacional que la formación celebró en julio, si bien ha subrayado que el PP no hace un "cordón sanitario" a Vox, sino a Bildu.

"Nosotros no somos el partido de Sánchez. Nosotros nos vamos a presentar a las elecciones generales para ganarlas. Una vez que las ganemos, intentaremos gobernar en solitario. Es nuestro objetivo, sigue siendo nuestro objetivo", ha declarado Feijóo.

Tras señalar que si el PP no logra una mayoría suficiente tendrá que conseguir acuerdos para la gobernabilidad de España, ha afirmado que el "cordón sanitario" del PP "es Bildu" y "no será Vox ni los votantes" del partido de Santiago Abascal.

